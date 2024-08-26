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  4. Nesli tükenmekle karşı karşıya! Koparmanın cezası 387 bin 141 TL

Nesli tükenmekle karşı karşıya! Koparmanın cezası 387 bin 141 TL

26.08.2024 15:28
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Antalya’nın nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kum zambakları sahilleri süslemeye başladı. Zambakları koparma cezası bu sene 387 bin 141 TL’ye çıktı.

Nesli tükenmekle karşı karşıya! Koparmanın cezası 387 bin 141 TL

Antalya’nın Alanya ilçesinde Yeşilöz Sahili’ni dünyada nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu bildirilen, koparılması ve yurt dışına götürülmesi yasak olan bir endemik bitki türü olan kum zambakları süslemeye başladı.

KOPARMANIN CEZASI 387 BİN 141 TL’YE YÜKSELDİ

Gün doğumu ile birlikte izlemesi keyif veren kum zambaklarını koparmanın ve soğanlarının yurt dışına çıkarılmasının cezası geçen sene 244 bin 315 TL iken, bu yıl 387 bin 141 TL’ye çıktı.
Çevreciler ve yerel halk, kum zambaklarının korunması için ziyaretçileri bilinçli davranmaya davet ediyor.

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“KOKUSUNU ALAN BİR DAHA UNUTAMAZ ”

Bölgede gönüllü olarak aralıksız nöbet tutan çevreci Güldane Şahin, kum zambaklarının nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu söyleyerek, “Kum zambaklarının kokusunu bir alan bir daha unutması mümkün değil. Lütfen sahilde kum zambaklarına rastgelenler zarar vermesinler ve sakin koparmasından büyük cezaları var. Lütfen bu değerimize sahip çıkalım” diye açıklamada bulundu. (İHA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya Ceza Zambak
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