Nesli tükenmekte olan akbabalar Amasya’da görüldü

Nesli tükenmekte olan ve ana vatanı Afrika olan küçük akbabalar Amasya’da ilk defa görüldü.

Sivri kafalı, kama şeklinde kuyruklu, küçükçe bir akbabadır. Kanatlarını düz tutarak süzülür. Erişkinin rengi kirli sarımsı ya da grimsi beyaz, yüzü ise sarıdır. Gün ışığındaki uçuşu sırasında bembeyaz parlar, uçuş telekleri siyahtır ancak gövdesi krem rengi görünebilir. Genci koyu kahverengi, kuyruğu kama şeklinde, gagası ince göçmen bir kuş olan küçük akbabalar bu mevsimlerde nadir olarak Türkiye’de görülse de Amasya’da ilk defa görüldüğü ve üreme yapmak için bu bölgeyi seçtiği ve leşle beslendiği öğrenildi.



