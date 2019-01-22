HABER

Nesli tükenmekte olan kızıl akbabayı çobanlar kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 17:24 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde koyun otlatan çobanların bitkin halde bulduğu kızıl akbaba, Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edildi.

Nesli tükenmekte olan kızıl akbabayı çobanlar kurtardı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde koyun otlatan çobanların bitkin halde bulduğu kızıl akbaba, Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edildi. Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında olan kızıl akbaba, kısa süre sonra doğal ortamına bırakılacak.
Çivril'in kırsal Akdağ Mahallesi'nde koyun otlatan çobanlar, yerde bitkin haldeki kızıl akbabayı fark etti. Çobanların ihbarıyla harekete geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, kızıl akbabayı teslim aldı. Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında olan kızıl akbabaya zehirlenme teşhisi konuldu. Yediği yiyecekten zehirlendiği değerlendirilen yırtıcı kuş, tedaviye alındı. 10 günlük yoğun tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşturulan kızıl akbabanın kısa süre sonra doğal yaşamına yeniden bırakılacağı belirtildi.
TEKRAR DOĞAYA BIRAKILACAK
Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi veterinerlerinden Hasan Kılıç, kızıl akbabanın Çivril Akdağ'da çobanlar tarafından bitkin halde bulunduğunu belirterek, "Kızıl akbabanın ilk müdahalesinde zehirlendiği teşhisini koyduk ve buna yönelik müdahalelerde bulunduk. İlk önce zehrin kana karışmaması için gerekli enjeksiyonları yaptık. Daha sonra destekleyici tedaviler uyguladık ve sağlığına yeniden kavuşturduk. Nesli tehlike altına olan kızıl akbabayı tekrar doğaya salacağız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Nesli tükenmekte olan kızıl akbabayı çobanlar kurtardıNesli tükenmekte olan kızıl akbabayı çobanlar kurtardıNesli tükenmekte olan kızıl akbabayı çobanlar kurtardı

PARTNERAcı unutulmaz ama paylaştıkça azalırAcı unutulmaz ama paylaştıkça azalır
Şemsiye tamircisinin işleri arttıŞemsiye tamircisinin işleri arttı
Tepki çeken fotoğraf! 'Türkiye’de siyasetin kirlenmişliğinin en büyük göstergesi'Tepki çeken fotoğraf! 'Türkiye’de siyasetin kirlenmişliğinin en büyük göstergesi'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıldız futbolcu taşıyan uçak kayboldu

Yıldız futbolcu taşıyan uçak kayboldu

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Yolcular hemen 155'i aradı!

Yolcular hemen 155'i aradı!

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

Fatih Altaylı'yı tehdit davasında Sedat Peker'e beraat!

Fatih Altaylı'yı tehdit davasında Sedat Peker'e beraat!

Ankara'da sürpriz istifa

Ankara'da sürpriz istifa

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

15 Temmuz'da otelinde kalmıştı! Adaylığını resmen açıkladı...

15 Temmuz'da otelinde kalmıştı! Adaylığını resmen açıkladı...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da çırçır makinesine düşen çocuk öldü

Şanlıurfa'da çırçır makinesine düşen çocuk öldü

Tepki çeken fotoğraf! 'Türkiye’de siyasetin kirlenmişliğinin en büyük göstergesi'

Tepki çeken fotoğraf! 'Türkiye’de siyasetin kirlenmişliğinin en büyük göstergesi'

Uşak'ta, 2 yaşındaki Ayşe Miray hayatını kaybetti!

İki yaşındaki Ayşe Miray kahretti!

Zeytinburnu'nda yaşanan korna tartışmasında bir kişi hayatını kaybetti

Korna tartışması ölümle bitti!

Fatih Portakal'dan Mehmet Özhaseki yorumu

Fatih Portakal'dan Mehmet Özhaseki yorumu

Kreç Boğazı'ndaki faciadan kurtulan Türklerin isimleri belli oldu

İşte faciadan kurtulan Türklerin isimleri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.