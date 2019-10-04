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Nesli tükenmekte olan Mısır akbabası doğaya bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 17:07 | Son Güncelleme

MERSİN’de 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeni ile düzenlenen etkinlik kapsamında, hızla nesli tükenmekte olan Mısır akbabası, tedavisi tamamlanarak, doğaya salındı.

Nesli tükenmekte olan Mısır akbabası doğaya bırakıldı

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’de 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeni ile düzenlenen etkinlik kapsamında, hızla nesli tükenmekte olan Mısır akbabası, tedavisi tamamlanarak, doğaya salındı.
Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe yüzlerce öğrenci katıldı. Etkinlikte Tarsus Hayvan Parkı’nda tedavi edilen ve sağlığına kavuşturulan Mısır akbabası doğaya bırakıldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de hayvan dostu öğrencilere mama dağıttı.
Başkan Seçer, “İçinde bulunduğunuz hayvan barınağı oldukça geniş imkânlara sahip. Burada hayvan sağlığına ilişkin önemli faaliyetler yapılıyor. Herhangi bir sebeple sakatlanmış hayvanlarımızı rehabilite edecek ortamlarımız var. Ameliyathanemiz, laboratuvarımız var. Daha da geliştirmek istiyoruz. Mersin’in her bölgesinde bunun gibi hayvan bakım evleri oluşturuyoruz. Bozyazı'da var. Silifke’de inşaatına yeni başlayacağımız bir projemiz var, 14 dönüm arsa üzerinde bir hayvan bakım merkezi olacak. Anamur’dan Tarsus’a kadar her bölgede, hizmete sunacağımız hayvan bakım evlerini, ihtiyaç oranında hayata geçireceğiz" dedi.

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Nesli tükenmekte olan Mısır akbabası doğaya bırakıldıNesli tükenmekte olan Mısır akbabası doğaya bırakıldıNesli tükenmekte olan Mısır akbabası doğaya bırakıldıNesli tükenmekte olan Mısır akbabası doğaya bırakıldı

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