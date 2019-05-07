Nesli tükenmekte olan 'Semender' Toros Dağları eteklerinde görüldü

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Halkapınar ilçesinde Toros Dağları eteklerinde nesli tükenmekte olan 'semender' görüldü.

Osmanköseli Mahallesi'nde oturan Bülent Fakı Şengül, Toros Dağları eteklerinde gezintiye çıktığı sırada nesli tükenmekte olan semenderi fark etti. Ardından da semenderin fotoğraflarını çekti. Doğa fotoğraflarını çekmek ve gezinti yapmak için sık sık Toros Dağları'na gittiğini ifade eden Şengül, ''Yaprak altında sarı ve siyah renkli olan bir hayvanı gördüm. Sonra onun semender olduğunu fark edip, fotoğraflarını çektim" dedi.

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