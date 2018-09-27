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Nesli tükenmekte olan Sumatra kaplanı ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 13:40 | Son Güncelleme

Nesli tükenmekte olan Sumatra kaplanı ölü bulundu

CAKARTA (AA) - Endonezya’da nesli tükenmekte olan Sumatra kaplanı ölü bulundu.

Tempo gazetesinin haberine göre, Sumatra Adası'nın Riau eyaletinin Muara Lembu köyünde tuzağa takılan dişi bir Sumatra kaplanı öldü.

Köylülerin salı günü yaptığı ihbar üzerine kaplanın tuzağa düştüğü alanda bulunamadığını söyleyen Riau Doğayı Koruma Merkezi Başkanı Suharyono, kaplanın ertesi gün gövdesi halatla sarılı olarak uçurumun kenarında bulunduğunu belirtti.

Kaplanın ölümünün çok üzücü olduğunu dile getiren Suharyono, kaplanın yavrulaması beklenen bir yetişkin olduğunu kaydetti.

Uluslararası Doğa Koruma Vakfı tarafından nesli tehlikede sayılan Sumatra kaplanı sayısının 400’den az olduğu belirtiliyor. Endonezya’nın batısındaki Sumatra bölgesinde bulunan kaplanların neslinin, doğal yaşam alanları giderek tahrip edildiği ve yaşam alanları daraldığı için tükenebileceği uyarısı yapılıyor.

Endonezya’daki diğer kaplan türlerinden Bali kaplanının nesli 1940, Java kaplanının nesli ise 1980’li yıllarda tükenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya nesli tükenmekte olan hayvanlar Sumatra Kaplanı

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