HABER
  4. Nesli tükenmekte olan vaşak, fotokapanla görüntülendi

Nesli tükenmekte olan vaşak, fotokapanla görüntülendi

İLGİNÇ HABERLER  | 22.01.2020 08:36 | Son Güncelleme

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde mahalle bekçisi Mustafa Taner'in (27), bin 550 metre rakımlı Göktepe Dağı'na yerleştirdiği fotokapan, nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşağı görüntüledi.

Kavaklıdere Emniyet Amirliği'ne bağlı görev yapan mahalle bekçisi Mustafa Taner, çocukluğundan bu yana belgesellerde izlediği yaban hayatına ilgi duydu. Kavaklıdere'de, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece olduğu, bin 550 metre yüksekliğindeki Göktepe Dağı'ndaki yaban hayatı merak eden Taner, 2 fotokapan satın aldı. Fotokapanları ormanlık alana yerleştiren Taner, daha sonra kasaptan aldığı kemikleri ve etleri farklı alanlara bıraktı. Her sabah motosikletiyle karda yolculuk yaparak bölgeye giden Taner, izlediği görüntülerde, Türkiye'de 1'inci derecede koruma altında olan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşağı görünce heyecanlandı. Kurt, tilki, çakalın da yer aldığı görüntülerde vaşağın fotokapanı koklaması dikkat çekti.

Mustafa Taner, kurtlardan sonra vaşak görüntülediğini belirterek, "Bu hayvanların neslinin üremesi ve korunması bizim elimizde. Doğaya sahip çıkalım. Bölgedeki araştırmalarım devam edecek. Daha farklı hayvanlar görüntüleyeceğime inanıyorum" dedi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Deprem araştırmasında ilginç sonuçlar! Her 5 kişiden 3'ü... Deprem araştırmasında ilginç sonuçlar! Her 5 kişiden 3'ü...
KDK’dan 'aile hekiminin güvenliği sağlansın' kararıKDK’dan 'aile hekiminin güvenliği sağlansın' kararı
Yediemindeki hurda araçların ekonomiye kazandırılması isteğiYediemindeki hurda araçların ekonomiye kazandırılması isteği
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Muğla Kavaklıdere fotokapan vaşak

En Çok Okunan Haberler

Hırsız sert kayaya çarptı! O anlar kamerada

Hırsız sert kayaya çarptı! O anlar kamerada

'Gizemli hastalık' yayılıyor! DSÖ'den acil toplantı kararı

'Gizemli hastalık' yayılıyor! DSÖ'den acil toplantı kararı

NATO'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

NATO'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Korkunç kaza! Viraja hızlı girince...

Korkunç kaza! Viraja hızlı girince...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Birçok ilden görmek için geliyorlar! Buraya girenin adeta başı dönüyor

Birçok ilden görmek için geliyorlar! Buraya girenin adeta başı dönüyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Görenlerin içini ısıtan anlar! Sevimli köpek, araçları durdurup öğrencileri karşıya geçirdi

Gülümseten anlar! Araçları durdurup...

450 kiloluk 'Pakistanlı Hulk' eş arıyor ama bir şartı var!

450 kiloluk 'Hulk' eş arıyor ama bir şartı var!

Sokakta pijama giyenler ifşa edildi

Sokakta pijama giyenler ifşa edildi

Sosyal medyada yeni trend: Mısır Gevreği Düellosu

Sosyal medyada yeni trend: Mısır Gevreği Düellosu

Tenisçinin talebi hakeme takıldı: Muzumu soy!

Tenisçinin talebi hakeme takıldı: Muzumu soy!

Aslında 15 yaşında olan genç kızın yeni görüntüsüne inanamayacaksınız!

Aslında 15 yaşında! Yeni görüntüsüne inanamayacaksınız!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.