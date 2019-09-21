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Neslican paylaşımıyla linç edilen ünlü YouTuber Duygu Özaslan kendini böyle savundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 10:09 | Son Güncelleme

Dördüncü kez kansere yakalanan ve verdiği mücadeleyle milyonlara örnek olan Neslican Tay, dün akşam hayatını kaybetti. Tay'ın ölümünün ardından "Bana son yazdığın mesajı görmemişim" diyerek paylaşım yapan fenomen Duygu Özaslan, tepki çekince kendisini savundu.

Neslican paylaşımıyla linç edilen ünlü YouTuber Duygu Özaslan kendini böyle savundu

Tümörden dolayı bir bacağını kaybeden ve dördüncü kez kansere yakalanan Neslican Tay, dün akşam tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybetti. Kansere karşı verdiği mücadeleyle milyonlarca kişiye örnek olan Tay'ın vefatının ardından yaptığı paylaşımla tepki çeken fenomen Duygu Özaslan, Instagram hesabında paylaşım yaparak kendisini savundu.

Ünlü isimlerden Neslican Tay mesajlarıÜnlü isimlerden Neslican Tay mesajları

DÜN AKŞAM HAYATINI KAYBETTİ

Neslican'ın tedavi gördüğü hastaneden dün akşam yapılan açıklamada Tay'ın hayatını kaybettiği şu sözlerle duyuruldu: "Neslican Tay kızımız 6 Eylül 2019 tarihinde uzun süredir mücadele ettiği yaygın tutulum yapmış malign mezenşimal tümöre bağlı artmış olan semptomları nedeniyle hastanemize müracaat etmişti. Durumunun ağırlaşması üzerine 15 Eylül Cumartesi günü saat 21.20 de yoğun bakıma alınmıştı. Ancak süreç içerisinde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle kendisini kaybettik. Allah'tan rahmet tüm sevenlerine sabırlar dileriz."

"SON YAZDIĞIN MESAJI GÖRMEMİŞİM"

Neslican Tay'ın ölüm haberini alan ünlü YouTuber Duygu Özaslan ise yayınladığı mesajda, "Çok üzgünüm Neslican, bütün o pozitifliğinin, gücünün seni iyileştirebileceğine çok inanmıştım. Bana son yazdığın mesajı görmemişim, şimdi okudum. Cevap yazsam da göremeyecek olman beni çok üzüyor. Sen hepimize ilham oldun, neşe oldun içinin, dışının güzeliğiyle. Artık huzurlu olmanı diliyorum." dedi.

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KISA SÜREDE LİNÇ EDİLDİ

Duygu Özaslan'ın paylaşımındaki "Bana son yazdığın mesajı görmemişim" kısmı ise sosyal medya kullanıcıları tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Instagram'da 1,4 milyon takipçisi bulunan Duygu Özaslan, paylaşımından dolayı Twitter trend listesine girdi. Özaslan için "Şov yapıyorsun" yorumları yapıldı.

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Kısa sürede linç edilen Duygu Özaslan, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak kendisini şöyle savundu:"Açıklamak zorunda kalmak, bu kadar kötü düşünmeye odaklı insana laf anlatmak zor. Ama umarım sevdiğiniz birinin mesajını artık çok geç olduğunda görmezsiniz. Bunu yaşarsanız da umarım üzülmezsiniz ya da benden daha düşünceli olup üzüntünüzü dile getirmezsiniz. Çok sevdiğim bir insandı, karşılıklı çok güzel bir iletişimimiz, dostluğumuz olmuştu bu sana dünyada. Sadece pişman olduğum görmediğime. Konuşacak zamanımız varken konuşamadığımıza. Ben ne egoyla ne düşüncesizlikle ilgili bir şey göremiyorum bu durumda. Ne diyeyim."


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Neslican Tay Duygu Özaslan

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