Neslican paylaşımıyla linç edilen ünlü YouTuber Duygu Özaslan kendini böyle savundu

Tümörden dolayı bir bacağını kaybeden ve dördüncü kez kansere yakalanan Neslican Tay, dün akşam tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybetti. Kansere karşı verdiği mücadeleyle milyonlarca kişiye örnek olan Tay'ın vefatının ardından yaptığı paylaşımla tepki çeken fenomen Duygu Özaslan, Instagram hesabında paylaşım yaparak kendisini savundu.

DÜN AKŞAM HAYATINI KAYBETTİ

Neslican'ın tedavi gördüğü hastaneden dün akşam yapılan açıklamada Tay'ın hayatını kaybettiği şu sözlerle duyuruldu: "Neslican Tay kızımız 6 Eylül 2019 tarihinde uzun süredir mücadele ettiği yaygın tutulum yapmış malign mezenşimal tümöre bağlı artmış olan semptomları nedeniyle hastanemize müracaat etmişti. Durumunun ağırlaşması üzerine 15 Eylül Cumartesi günü saat 21.20 de yoğun bakıma alınmıştı. Ancak süreç içerisinde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle kendisini kaybettik. Allah'tan rahmet tüm sevenlerine sabırlar dileriz."

"SON YAZDIĞIN MESAJI GÖRMEMİŞİM"

Neslican Tay'ın ölüm haberini alan ünlü YouTuber Duygu Özaslan ise yayınladığı mesajda, "Çok üzgünüm Neslican, bütün o pozitifliğinin, gücünün seni iyileştirebileceğine çok inanmıştım. Bana son yazdığın mesajı görmemişim, şimdi okudum. Cevap yazsam da göremeyecek olman beni çok üzüyor. Sen hepimize ilham oldun, neşe oldun içinin, dışının güzeliğiyle. Artık huzurlu olmanı diliyorum." dedi.