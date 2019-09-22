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Neslican Tay'a son veda! Cenazesi memleketi Rize'de toprağa verilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 07:55 | Son Güncelleme

Kanser hastalığı dolayısıyla tedavi gördüğü hastanede vefat eden ve tüm Türkiye'yi yasa boğan Neslican Tay'ın cenazesi, bugün memleketi Rize'de toprağa verilecek.

Neslican Tay'a son veda! Cenazesi memleketi Rize'de toprağa verilecek

Sol bacağının kesilmesine neden olan kanser hastalığına karşı yürüttüğü mücadele ile tanınan ve dün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Rizeli Neslican Tay, sosyal medyanın en çok konuştuğu ve paylaştığı kişi oldu.

Neslican Tay’ın sevenleri fotoğrafını paylaşarak kendisine Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Bahçeşehir Üniversitesi'nde Psikoloji bölümü öğrencisi olan Neslican Tay'ın ailesi gözyaşları içinde hastaneden cenazesini alarak, otobüsle memleketi Rize'ye doğru yola çıktı. Neslican'ın annesi otobüse tekerlikli sandalye ile güçlükle bindirildi.

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'NESLİCAN BACAĞININ YANINA GÖMÜLECEK'

Neslican Tay'ın dayısı Ömer Yazıcı yaptığı açıklamada, "Bu süreçte bizi bırakmayan yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum. Sağolsunlar, varolsunlar. Neslican'ı dün gece kaybettik. Ama Neslican'ın bedenini kaybettik. Neslican'ın ruhu ve başlattığı savaş, başlattığı mücadeleyi miras olarak vasiyet olarak kabul ettik. Devam ediyoruz, devam ettireceğiz" dedi.

'NESLİCAN'IN SADECE BEDENİNİ KAYBETTİK'

Ömer Yazıcı, "Bu konuda Türkiye'deki bu hastalıkla mücadele eden bütün herkese vermiş olduğu umudu ayakta tutmak için Neslican'ın ruhunu yaşatacağız, yaşatmaya devam edeceğiz. Bu konuda gerek sosyal medyadaki takipçi dostlarımız olsun, gerek buradaki arkadaşlarımız olsun gerek basında görevli arkadaşlarımız olsun, herkesin elinden geleni yapacağını biliyoruz. Neslican'ın bize bırakmış olduğu mücadelenin mirasını yaşatacağız. Neslican'ın sadece bedenini kaybettik. Neslican son nefesine kadar savaştı. Bunu çok rahatlıkla sürekli yanında olan birisi olarak söylüyorum.

'NESLİCAN'IN ANNESİNİN VE KENDİSİNİN İSTEDİĞİ BİR ŞEY VARDI'

Bunun anlamı şu, bıkmadı, bırakmadı, salmadı belki onun yerinde bizler olsaydık çok daha erken pes ederdik. Etmedi. Neslican'ı kaybetmedik, Neslican'ın sadece bedenini kaybettik. Ruhu yaşayacak, bizimle. Birazdan gideceğiz. Neslican'ın annesinin ve kendisinin istediği bir şey vardı. Biz iki sene evvel, Neslican'ın bacağını kestiğimiz zaman bacağını bırakmamıştık hastanede. Onu memleketimizde, Rize'de gömmüştük. Cenazesini de bacağının yanına, bedenini bütünleştireceğiz orada.

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CENAZESİ BUGÜN

Cenazesi Rize'de olacak. Bugün Rize Sahil Camii'nde öğlenden sonra cenaze namazını kılıp aile kabristanımıza defnedeceğiz" ifadelerini kullandı.

'KESİNLİKLE MİRAS KALDI'

Aileye baş sağlığı dilemeye hastaneye gelen Haluk Levent ise hastane çıkışı, "Arkadaşlar hepimizin başı sağ olsun. Az sonra otobüsümüz gelecek ve Rize'ye doğru hareket edilecek. Aileyi toparladık. Kesinlikle miras kaldı. Bunu hepimiz biliyoruz. O bu mücadelenin neferiydi. 'Ben en azından savaşarak kaybederim' diyen bir kızımızdı. Hepimizin başı sağ olsun. Diyebilecek bir şey yok. Çok üzgünüz. Bundan sonra onun anısını en güzel şekilde yaşatmaya çalışacağız. " dedi.

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Neslican Tay Neslican Tay cenazesi Rize kanser

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