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Neslican Tay’ın anısı Beşiktaş’ta yaşayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2020 14:45 | Son Güncelleme

İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi, Beşiktaş Belediyesi işbirliğiyle Türkiye’nin kolektif hafızasına kazınan Neslican Tay’ın anısını yaşatmak için anıt tasarım çalıştayı başlattı. Çalıştayın ilk aşamasında öğrenci ve akademisyenler Neslican’ın adının verileceği ve anıtının yer alacağı parkı inceledi.

Neslican Tay’ın anısı Beşiktaş’ta yaşayacak

Bahçeşehir Üniversitesi ve Beşiktaş Belediyesi işbirliğiyle , Eylül 2019’da kansere yenilerek hayatını kaybeden Neslican Tay’ın unutulmaması ve Neslican Tay’ı gelecek nesillere aktarmak için çalıştay başlatıldı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın önerisi ile Levent’te park’a ismi verilecek Neslican Tay için, 15-27 Şubat Tarihleri arasında sürecek tasarım çalıştayında yapılacak en başarılı tasarım ile Neslican’ın anısı yaşatılacak. Çalıştay’ın ilk aşamasında Üniversite’nin Mimarlık ve Tasarım Fakültesi akademisyen ve öğrencileri bugün Levent’te bulunan parkta incelemelerde bulundu.

27 Şubat’ta son bulacak çalıştay sonrası seçilen tasarım Neslican’ın adının verildiği parkta ölümsüzleşecek.

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(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Neslican Tay Beşiktaş

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