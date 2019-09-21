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Neslican Tay'ın cenazesi ne zaman ve nerede defnedilecek?

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 13:08 | Son Güncelleme

Kanser hastalığı dolayısıyla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Neslican Tay'ın cenaze töreniyle ilgili ayrıntılar belli oldu. Tay'ın cenazesi, memleketi Rize'de toprağa verilecek. Öte yandan Türkiye'yi ağlatan kahreden haberin ardından İBB Başkanı İmamoğlu ve Haluk Levent Tay'ın ailesini hastanede ziyaret etti. Acılı anne ve babanın sakinleştiricilerle ayakta durduğu öğrenildi.

Neslican Tay'ın cenazesi ne zaman ve nerede defnedilecek?

Sol bacağının kesilmesine neden olan kanser hastalığına karşı yürüttüğü mücadele ile tanınan ve dün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Neslican Tay, sosyal medyanın en çok konuştuğu ve paylaştığı kişi oldu.

Tay’ın sevenleri fotoğrafını paylaşarak kendisine Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi.

NESLİHAN TAY'IN CENAZESİ NE ZAMAN DEFNEDİLECEK?

Neslican Tay’ın cenazesi 21 Eylül Pazar günü Rize’de merkez Sahil Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla yine merkeze bağlı Pehlivan Mahallesi'nde toprağa verilecek.

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İMAMOĞLU VE HALUK LEVENT’TEN TAZİYE ZİYARETİ

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve sanatçı Haluk Levent, sabah saatlerinde Neslican Tay'ın ailesini hastanede ziyaret edip, başsağlığı diledi.

Acılı anne ve babanın sakinleştiricilerle ayakta durduğu öğrenildi.

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