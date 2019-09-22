HABER

Neslican Tay'ın cenazesi Rize'de toprağa verildi

22.09.2019 14:25 | Son Güncelleme

Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Neslican Tay'ın cenazesi Rize'de, daha önce tümör nedeniyle kesilen bacağının gömüldüğü yerde defnedildi.

Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Neslican Tay'ın cenazesi, Rize'de defnedildi.

Memleketi Rize'deki Sahil Camisi'nde cenaze töreninin ardından Tay'ın cenazesi, aile mezarlığında, daha önce kanser nedeniyle kesilen bacağının gömüldüğü yerde toprağa verildi.

Tay'ın bacağı, 2018'de tümör nedeniyle kesilmişti.

Kanserle mücadelesi sırasında diğer hastalara verdiği moral ve destek ile tanınan Neslican Tay, sağlık durumu kötüleşince 15 Eylül Cumartesi günü İstanbul'daki bir özel hastanede yoğun bakıma alınmış; 20 Eylül günü akşam saatlerinde ise hayatını kaybetmişti.

4. kez yakalandığı kanser mücadelesini sosyal medyada paylaşan 21 yaşındaki Neslican Tay'ın ölümünün ardından, sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapılmıştı.

https://twitter.com/ekrem\_imamoglu/status/1175130955687878657?s=20

https://twitter.com/didem\_soydan/status/1175154374601052161?s=20

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1175135426014789633?s=20

Neslican Tay, Twitter hesabından son olarak "Çok teşekkür ederim. 3 kere yendim 4.de yolda ben de kendime ve iyileşeceğime çok inanıyorum. İyi ki varsınız videoyu burdan benim yerime paylaşıp güzel dileklerini esirgemeyen herkes!'" mesajı paylaşmıştı.

https://twitter.com/neslicantayy/status/1170397265997025286?s=20

Neslican Tay, kısa bir süre önce de YouTube kanalında yaşadıklarını paylaşmaya başlamıştı.

Kanserle mücadelesini sosyal medyadan paylaşan Neslican Tay hayatını kaybetti

Bitcoin'ciler kazancını katlayacakBitcoin'ciler kazancını katlayacak
Hong Kong'da tansiyon yüksekHong Kong'da tansiyon yüksek
ABD'den YPG/PKK'ya yeni sevkiyat! ABD'den YPG/PKK'ya yeni sevkiyat!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Teröre peş peşe darbe!

Teröre peş peşe darbe!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

Bülent Arınç'tan 'yeni parti' açıklaması!

Bülent Arınç'tan 'yeni parti' açıklaması!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Sen Anlat Karadeniz'i Nefes'i dekolteli pozuyla olay oldu

Sen Anlat Karadeniz'i Nefes'i dekolteli pozuyla olay oldu

Ünlü oyuncunun zor anları! Gözyaşları sel oldu

Ünlü oyuncunun zor anları! Gözyaşları sel oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump: ABD savaşa hazır

Trump: ABD savaşa hazır

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Dünya bunu konuşuyor! Peş peşe açıklamalar geldi

Dünya bunu konuşuyor! Peş peşe açıklamalar geldi

'Suriye'deki savaş sona erdi!'

'Suriye'deki savaş sona erdi!'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'den YPG/PKK'ya 200 TIR'lık yeni sevkiyat!

ABD'den YPG/PKK'ya yeni sevkiyat!

Çin'de kamyon kalabalığın arasında daldı! Ölü ve yaralılar var

Kamyon kalabalığın arasında daldı!

Ukrayna terörden aranan 2 şüpheliyi Türkiye'ye iade etti

Bakan açıkladı! Türkiye'ye iade edildiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a New York'ta coşkulu karşılama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a coşkulu karşılama!

Hayatını kaybeden Tunus'un devrik lideri böyle defnedildi

Devrik lider böyle defnedildi!

Arnavutluk'taki korkutan deprem bilançosu açıklandı!

Arnavutluk'taki korkutan deprem bilançosu açıklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.