HABER

Neslican'ın ölümü hemşehrilerini üzdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 16:20 | Son Güncelleme

 RİZE'de, sol bacağının kesilmesine neden olan kanser hastalığına karşı yürüttüğü mücadele azmi ile tanınan ve sosyal medya fenomeni haline gelen Neslican Tay'ın (21), hayatını kaybetmesi Türkiye'yi olduğu gibi hemşehrileri ve komşularını derinden etkiledi.

Mehmet Can PEÇE- Arzu ERBAŞ/RİZE (DHA)- RİZE'de, sol bacağının kesilmesine neden olan kanser hastalığına karşı yürüttüğü mücadele azmi ile tanınan ve sosyal medya fenomeni haline gelen Neslican Tay'ın (21), hayatını kaybetmesi Türkiye'yi olduğu gibi hemşehrileri ve komşularını derinden etkiledi. Komşuları, hayat dolu bir kız olan Neslican'ın ölümüne çok üzüldüklerini söyledi.

Rize’nin Gülbahar Mahallesi’nde ailesi ile oturan Neslican Tay, 2 yıl önce kanser hastalığına yakalandığını öğrendi. Tümör nedeniyle sol bacağı kesilen genç kız, hayattan kopmadı, azmi ile kanser hastalarına örnek oldu. Sosyal medya hesabından hastalığını duyuran ve kanserle mücadele edeceğini açıklayan Neslican, yaşadıklarını ve tedavi süreçlerini takipçileri ile paylaştı. Kısa sürede 1 milyonu aşan takipçi sayısına ulaşan Neslican, bir yandan tedavi görürken, diğer yandan Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü kazanarak eğitimini sürdürdü. Kanser hastalığı ile mücadelesi sırasında kendisi gibi hastalara verdiği moral ve destekle tanınan Neslican, fenalaşınca İstanbul’da bir hastanede yoğun bakıma alındı. Genç kız dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

MAHALLESİNDE ÜZÜNTÜ HAKİM

Neslican Tay'ın yaşadığı Rize'nin Gülbahar Mahallesi'nde ölümüyle birlikte hüzün hakim oldu.

Neslican Tay’ın komşusu ve okul arkadaşı Tolga Şahin, ölüm haberine çok üzüldüğünü belirterek "Aynı okuldan mezun olduk. O yıllarda kanser olduğunu bilmiyordu. Kanser sonucu ayağının kesilmesine rağmen o bunu hiç saklamadı. İnsanların bakışlarına rağmen o etek giyerek bacağını göstermekten çekinmedi. O sanki hiç kanser olmamış gibi büyük bir yaşam enerjisi ile hayatına devam ederdi. Ölmesine çok üzüldüm. Onu kanserden öldüğü için değil, kansere karşı verdiği mücadele ile hatırlayacağız’’ dedi.

Neslican’ın komşusu Songül Sadıkoğlu da, ‘’Kendisi çok neşeli, kıpır kıpır, hayat dolu bir genç kızdı. Dün akşam ölüm haberini aldığımda inanamadım. En son izlediğim videoları beni çok derinden etkiledi. Onun verdiği mücadeleri kolay kolay kimse veremez. Ben verdiği mücadeleyi takdir ediyorum. Çok üzgünüm melek olup aramızdan uçtu gitti’’ diye konuştu.

Celal Koç ise, "Rize adına çok üzüldük. Hemşehrimiz için ağlıyoruz" dedi.

Nuran Dursun da, "Sosyal medyadan takip ediyordum. Ölüm haberine çok üzüldüm. Allah kimseye böyle acı yaşatmasın. Mücadelesi herkese örnek oldu" diye konuştu. Neslican Tay'ın yarın Rize Sahil Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenazı namazı sonrası Pehlivan Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
9. Bodrum Türk Filmleri Haftası ödül törenine ünlü isimler akın etti9. Bodrum Türk Filmleri Haftası ödül törenine ünlü isimler akın etti
İstanbul'daki katliamda dehşete düşüren ifadelerİstanbul'daki katliamda dehşete düşüren ifadeler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Linç edilen ünlü YouTuber kendini böyle savundu

Linç edilen ünlü YouTuber kendini böyle savundu

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz hız kesmiyor

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz hız kesmiyor

Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert açıklamalar

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

Erdoğan ABD ziyareti öncesi Patriot ve F-35 açıklaması

Erdoğan ABD ziyareti öncesi Patriot ve F-35 açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'daki katliamda dehşete düşüren ifadeler

İstanbul'daki katliamda dehşete düşüren ifadeler

Afyonkarahisar'da katliam gibi kaza!

Afyonkarahisar'da katliam gibi kaza!

Eşini baltayla öldürdü, atla kaçmaya çalışırken yakalandı

Eşini öldürdü, atla kaçmaya çalışırken yakalandı

Neslican Tay'ın cenazesi ne zaman ve nerede defnedilecek?

Son yolculuğuna yarın uğurlanacak!

Antalya'da tur otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Antalya'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Kına gecesinde dehşet! Gelinin yakınları damadı öldürdü, annesini ağır yaraladı

Kına gecesinde dehşet! Damadı öldürüp annesini yaraladılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.