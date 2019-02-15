Neslihan Atagül de bornozlu paylaşım akımına uydu!

İşte bornozlu fotoğraf paylaşma akımına uyarak karelerini yayınlayan ünlü isimler.
Bornozlu ünlüler
Neslihan Atagül
Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün bornozlu paylaşımı yüz binlerce beğeni aldı.
Özge Ulusoy
Daha önce bu akıma katılan, 2003 Miss Turkey ikinci güzeli ünlü manken Özge Ulusoy yeni bir paylaşım daha yaptı. İ
Özge Ulusoy
Ulusoy daha önce de bornozlu paylaşım akımına uymuştu.
Bornuzlu poz verme modasına Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan da katıldı. Altuğ hem makyajsız hem de bornozlu haliyle yaptığı paylaşımla yine sosyal medyada olay oldu.
SABA TÜMER
Barbados'ta tatil yapan Saba Tümer, otel odasında çekildiği bornozlu fotoğrafını Instagram'da paylaştı.
BURCU ESMERSOY
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy evinin salonunda çekildiği bornozlu fotoğrafını 'Günaydın' notuyla paylaştı.
CANSU TAŞKIN
Instagram fenomeni Cansu Taşkın da bornozlu fotoğrafını paylaştı. Göğüs dekoltesini kelebekle kapatan Taşkın 'Bornoz modası varmış' notunu yazdı.
ÖYKÜ GÜRMAN
Sen Anlat Karadeniz dizisinin oyuncusu Öykü Gürman da modaya uyan ünlüler arasında. Gürman'ın bu pozuna beğendi yağdı.
DİDEM SOYDAN
Seksi model yataktan yaptığı paylaşıma "Kim bu kız? / Aa benmişim" yazdı.
TUBA ÜNSAL
Ünsal da modaya uydu! Miami'de bulunan Ünsal, paylaşımına, "Benimki kara sevdaydı anlayış gösterin. Çünkü ben kendimi anlayamadım. Siz beni anlayın. Ben sizi çok eskiden sevmiştim" notunu düştü. Ünsal'ın paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
İREM SAK
Ünlü oyuncu İrem Sak, bornozlu fotoğrafını 'Maskarayı koklayan kadın' notuyla paylaştı.
Özge Ulusoy bu fotoğrafı: "Sabah modum" notuyla paylaştı.
ALEYNA TİLKİ
Aleyna Tilki sosyal medya hesabından bornozla dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
BÜLENT ERSOY
Bülent Ersoy bornozlu halini, "bıcı bıcı yaptım" diyerek videoya almıştı. Sefa Doğanay da Bület Ersoy'un taklidini yaptığı videoyu sosyal medya hesabı üzerinden, "Hala etkisinden çıkamadım? Bir diva parodisi de benden gelsin" sözleriyle paylaşmıştı.
GÖKSEL
Göksel de, "Elimde olsa yırtardım gölgeni resmine vurmuş bir pazar günü... Ne güzel söylemiş şair" notuyla paylaştı.
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