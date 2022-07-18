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Neslihan Atagül’den tatil paylaşımı! Yorum yağdı

18.07.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atıf Yılmaz'ın yönettiği, Müjde Ar'ın oynadığı 1986 yapımı 'Aaahh Belinda' filminin Neslihan Atagül'lü yeniden çevrimi olan 'Ah Belinda'nın çekimleri sona erdi. Filmin başrolü Neslihan Atagül de sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla tüm ekibe teşekkür etti. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, şimdi ise bambaşka bir paylaşımla gündeme geldi. Arkadaşları ve eşi Kadir Doğulu ile geçirdiği eğlenceli anları kayıt altına alan Atagül, tatilden görüntülerini takipçilerinin beğenisine sundu.

En son Star TV'de yayınlanan 'Sefirin Kızı' dizisiyle ekranlarda yer alan Neslihan Atagül, Atıf YIlmaz klasiği 'Aaahh Belinda'nın yeniden çevrimi 'Ah Belinda' filminin başrolünü üstlendi.

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Çekimlerin sona erdiğini sosyal medyadan duyuran ve tüm ekibe teşekkür eden Atagül, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Arkadaşları ve eşi Kadir Doğulu ile geçirdiği eğlenceli anları kayıt altına alan Atagül, tatilden görüntülerini takipçilerinin beğenisine sundu.

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Tatilin her detayını paylaşan ünlü oyuncu, kısa sürede gündem oldu.

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Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, binlerce yorum ve beğeni aldı.

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Neslihan Atagül
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