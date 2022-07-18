Neslihan Atagül’den tatil paylaşımı! Yorum yağdı

En son Star TV'de yayınlanan 'Sefirin Kızı' dizisiyle ekranlarda yer alan Neslihan Atagül, Atıf YIlmaz klasiği 'Aaahh Belinda'nın yeniden çevrimi 'Ah Belinda' filminin başrolünü üstlendi.

Çekimlerin sona erdiğini sosyal medyadan duyuran ve tüm ekibe teşekkür eden Atagül, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Arkadaşları ve eşi Kadir Doğulu ile geçirdiği eğlenceli anları kayıt altına alan Atagül, tatilden görüntülerini takipçilerinin beğenisine sundu.

Tatilin her detayını paylaşan ünlü oyuncu, kısa sürede gündem oldu.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, binlerce yorum ve beğeni aldı.





