Neslihan Atagül makyajsız halini paylaştı!

Başrolünü İlker Kaleli ile paylaştığı yeni dizisi "Dip" ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Neslihan Atagül, reklam yüzü olduğu bir şampuan markasının çekimleri öncesi makyajsız halini paylaştı.

Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları

Ekran, sahne ve podyum yıldızlarını güzellik merkezlerinde saatlerini geçirdiğini ve her daim bakımlı gezmeye alışık olduklarını biliriz. Makyajsız görmeye alışık olmadığımız ünlü isimlerin 'sıfır makyajlı' halleri...

1 / 84 Instagram hesabından sıfır makyaksız halinin videosunu paylaşan oyuncu, neşeli halleriyle dikkat çekti.

2 / 84 Çoğu ünlünün saklamak istedikleri hallerini Neslihan Atagül cesurca paylaşarak beğeni topladı.

3 / 84 Ufak Tefek Cinayetler dizisinin başarılı oyuncusu Gökçe Bahadır alışveriş merkezinde görüntülendi.

4 / 84 Önce görüntü vermek istemeyen Bahadır sorasında “Tamam çekin, sorun yok. Nasıl olsa ekranda saç-makyaj dört dörtlük” dedi.

5 / 84 OYUNCU ARKADAŞI DA PAYLAŞTI Gökçe Bahadır'ın makyajsız hali gündeme bomba gibi düşmüştü. Bahadır'ın o görüntüsünden sonra Ufak Tefek Cinayetler dizisinde rol aldığı arkadaşı Aslıhan Gürbüz'den makyajsız bir paylaşım gecikmedi.

6 / 84 Aslıhan Gürbüz'ün bu paylaşımı Gökçe Bahadır'a destek için mi yaptığı ise bilinmiyor.

7 / 84 Şarkıcı Gökhan Türkmen'in 2014 yılında nikah masasına oturduğu eşi Sinem Aksoy, makyajsız fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

8 / 84 2 çocuk annesi Aksoy, fotoğrafın altına şu notu düştü: "Makyajsız halim... Aşırı güzelim :)"

9 / 84 Onları düzgünce yapılmış saçları, usta işi makyajlarıyla görmeye öylesine alışmışız ki belki de doğal halleriyle sokakta yanımızdan geçip gitseler bazılarını tanıyamayız bile. İşte ünlülerin doğal halleri.

10 / 84 Ünlü şarkıcı Göksel, geçtiğimiz aylarda makyajsız halde görüntülenmiş ve fotoğraflarını “Görenler tanıyamadı” başlığıyla haber olan fotoğraflarının altına yapılan yorumlara içerlemişti. Arkadaşlarına dert yanan Göksel, bu duruma çok canının sıkıldığını

11 / 84 Makyajsız Fahriye'ye tam not! Sevilen oyuncu Fahriye Evcen, yoğun iş temposundan fırsat bulup yürüyüşe çıktı.

12 / 84 Makyajsız fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Evecen, takipçilerinden tam not aldı. Çok sayıda yorum yapılan fotoğraf kısa sürede 500 bin beğeniye ulaştı.

13 / 84 Yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan Tuğçe Kazaz makyajsız fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Bir dönem podyumlarda fırtınalar estiren Kazaz'ın fotoğrafı yorum yağmuruna tutuldu.

14 / 84 Meryem dizisinde canlandırdığı 'Komiser Burcu' karakteri ile izleyici karşısına çıkan Serenay Aktaş, makyajsız fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Aktaş'ın yorum yağmuruna tutulan fotoğrafı 45 dakikada 5 bin beğeni aldı.

15 / 84 Sosyal medyayı en sık kullanan isimlerin başında gelen ünlü şarkıcı Demet Akalın yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

16 / 84 Yaptıklarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Demet Akalın bu kez banyo sonrası fotoğrafını sosyal medyada paylaşıp rakiplerine meydan okudu. Makyajsız bu fotoğrafını paylaşan Akalın, altına ‘Saçlarımı kestim, banyo sonrası cesareti olan çeksin bakayım

17 / 84 Makyajsız Fotoğrafıyla Büyüledi 'Vatanım Sensin' dizisine dahil olan oyuncu Saadet Işıl Aksoy sezonu Bodrum'da açtı. Kırmızı mayosu ve şapkasıyla fotoğraf paylaşan Aksoy'un doğal haline takipçileri hayran kaldı.

18 / 84 İri mavi gözleriyle her zaman beğenilen Saadet Işıl Aksoy, makyajsız haliyle de çok beğenildi. Aksoy'un fotoğrafı dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.

19 / 84 Ünlü şarkıcı Göksel, geçtiğimiz aylarda makyajsız halde görüntülenmiş ve fotoğraflarını “Görenler tanıyamadı” başlığıyla haber olan fotoğraflarının altına yapılan yorumlara içerlemişti.

20 / 84 Fi dizisinde canlandırdığı Duru karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya, Instagram sayfasında makyajsız fotoğrafını paylaştı.

21 / 84 26 yaşındaki Serenay Sarıkaya'nın "Makyaj yok" notuyla paylaştığı fotoğraf 13 saatte yaklaşık 300 bin beğeni aldı!

22 / 84 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları Ekran, sahne ve podyum yıldızlarını güzellik merkezlerinde saatlerini geçirdiğini ve her daim bakımlı gezmeye alışık olduklarını biliriz. Makyajsız görmeye alışık olmadığımız ünlü isimlerin 'sıfır makyajlı' halleri... Tatilde dönen Tuba Ünsal önceki gün Bebek’teydi.

23 / 84 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları Görenler şaşırdı. Çünkü yüzünde hiç makyaj yoktu.

24 / 84 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları Göz çevresindeki kazayakları dikkatlerden kaçmadı.

25 / 84 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları Tuba Ünsal daha 35 yaşında.

26 / 84 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları Bülent Ersoy, geçen gün Atatürk Havalimanı'nda makyajsız bir şekilde objektiflere yakalandı.

27 / 84 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları Bülent Ersoy, gazetecileri görünce büyük panik yaşadı.

28 / 84 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları Minibüsten iner inmez koşmaya başlayan Bülent Ersoy, makyajsız yüzünü güneş gözlüğüyle gizledi.

29 / 84 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları Demet Şener 11 yıllık eşi, 2 çocuğunun babası İbrahim Kutluay’a aldatıldığı iddiasıyla geçen Ekim’de boşanma davası açmıştı.

30 / 84 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları 40 yaşındaki eski manken, makyajsız fotoğrafını Instagram’a koyarak “Böyle de güzelim” mesajını verdi.

31 / 84 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları Uzun süre Amerika'da yaşayan ve bir dizi projesi için İstanbul'a gelen Saadet Işıl Aksoy, önceki gün Nişanataşı'nda iş toplantısı sonrası görüntülendi.

32 / 84 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları Yüzünde sıfır makyaj olan Saadet Işıl Aksoy'un doğal güzelliği ortaya çıkması çevredekilere ''Sıfır makyaj doğal güzellik böyle bir şey'' dedirtti.

33 / 84 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları Saadet Işıl Aksoy bu arada kolundaki medikal bileklik ilgili, ''Biraz ağrım vardı ama doktora gittim önemli bir durum olmadığını söyleyerek bu bilekliği verdi. Bileğimdeki ağrı geçene kadar birkaç gün bu bileklikle dolaşacağım'' dedi.

34 / 84 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları 1363 'Kiralık Aşk' dizisiyle şöhreti yakalayan güzel oyuncu <strong>Elçin Sangu</strong>, sezonun yorgunluğunu Tayland tatilinde atıyor. 'Kiralık Aşk' dizisiyle şöhreti yakalayan güzel oyuncu Elçin Sangu, sezonun yorgunluğunu Tayland tatilinde atıyor.

35 / 84 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları Önceki gün Instagram hesabından sıfır makyajlı havuz içinden fotoğraf paylaşan Elçin Sangu'nun paylaşımı dakikalar içinde binlerce beğeni aldı. Elçin Sangu'nun fotoğrafı yorumlara kapatması dikkat çekti.

36 / 84 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları Kanal D’deki ‘Vatanım Sensin’in yıldızı Bergüzar Korel, Zorlu Center’daydı.

37 / 84 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları Ünlüler arasında başlayan ‘sıfır makyaj’ modasının öncüsü Bergüzar Korel “Yüzümde sadece nemlendirici var” dedi.

38 / 84 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları Meryem Uzerli de günlük hayatta makyajdan uzak duruyor.

39 / 84 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları Bu hallerini Instagram’dan paylaşıyor.

40 / 84 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları Manken Tülin Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı bir karede sıfır makyaj haliyle de ne kadar çekici ve güzel olduğunu gösterdi.

41 / 84 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları Fotoğrafla 10 binin üzerinde beğeni alırken gelen yorumların neredeyse hepsi güzelliğine övgüler şeklinde oldu.

42 / 84 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları Demet Akalın, Instagram’da banyodan çıkmış, makyajsız halini paylaştı. Fotoğrafın altına “Bu halde poz vermeye cesareti olan var mı? Hadi çeksin de görelim” notunu düşerek meydan okudu.

43 / 84 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları Demet Akalın, Instagram’da banyodan çıkmış, makyajsız halini paylaştı. Fotoğrafın altına “Bu halde poz vermeye cesareti olan var mı? Hadi çeksin de görelim” notunu düşerek meydan okudu.

44 / 84 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları Müge Anlı

45 / 84 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları Müge Anlı

46 / 84 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları TUBA BÜYÜKÜSTÜN

47 / 84 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları TUBA BÜYÜKÜSTÜN

48 / 84 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları CANSU DERE

49 / 84 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları BEREN SAAT

50 / 84 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları ADRİANA LİMA

51 / 84 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları KİM KARDASHİAN

52 / 84 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları EBRU POLAT

53 / 84 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları Seda Sayan makyajsız halini Instagram'dan paylaştı.

54 / 84 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları NUR YERLİTAŞ

55 / 84 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları RİHANNA

56 / 84 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları ANGELİNA JOLİE

57 / 84 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları HÜLYA AVŞAR

58 / 84 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları ÇAĞLA ŞIKEL

59 / 84 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları ELçİN SANGU

60 / 84 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları EBRU GüNDEŞ

61 / 84 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları İVANA SERT

62 / 84 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları HADİSE

63 / 84 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları SERTAB ERENER

64 / 84 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları DEMET AKALIN

65 / 84 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları ECE USLU

66 / 84 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları YILDIZ TİLBE

67 / 84 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları BURCU ESMERSOY

68 / 84 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları FAHRİYE EVCEN

69 / 84 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları FAHRİYE EVCEN

70 / 84 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları SEDA BAKAN

71 / 84 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları SEDA BAKAN

72 / 84 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları BEGÜM KÜTÜK

73 / 84 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları BEGÜM KÜTÜK

74 / 84 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları DİLAN ÇİÇEK DENİZ

75 / 84 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları DİLAN ÇİÇEK DENİZ

76 / 84 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları NAZAN ÖNCEL

77 / 84 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları NAZAN ÖNCEL

78 / 84 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları Kuaförde saçını boyatırken görüntülenen Bülent Ersoy, makyajsız haliyle tanınmaz halde.

79 / 84 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları SEREN SERENGİL

80 / 84 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları SEREN SERENGİL

81 / 84 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları IŞIL REÇBER

82 / 84 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları IŞIL REÇBER

83 / 84 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları BÜŞRA PEKİN