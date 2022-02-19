Neslihan Atagül sosyal medyada gündem oldu

2016'da nikah masasına oturduğu meslektaşı Kadir Doğulu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Neslihan Atagül, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.

29 yaşındaki güzel oyuncu Neslihan Atagül, son olarak 12,8 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yeni fotoğraflarını peş peşe yayınladı.

"TEŞEKKÜRLER"

Paylaşımına yıldız emojisi ekleyen Atagül, 2 saatte 389 bin beğeni alarak sosyal medyada gündem olmayı başardı.



Oyuncuya, "Moralimizi yükselttiğin için teşekkürler", "Çok güzelsin" ve "Yok ya, hiç kıskanmıyorum ne alaka" gibi yüzlerce yorum yapıldı.

