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Neslihan Atagül'ün annesi ile benzerliği şaşırttı

27.10.2020 12:08 | Son Güncelleme:
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Kendisi gibi oyuncu Kadir Doğulu ile mutlu bir yaşam sürdüren Neslihan Atagül'ün annesinin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Atagül'ün annesine olan benzerliği takipçilerini şaşırttı.

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Neslihan Atagül sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.

RUS KÖKENLİ

Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterini canlandıran ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün şimdi de annesinin fotoğrafını paylaştı. Atagül'ün annesi ile benzerliği gören herkesi şaşkına çevirdi.

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Güzel oyuncunun annesinin Rus kökenli olduğu öğrenildi.

Ünlüler ve anneleri

Damla Ersubaşı ve Annesi

Damla Ersubaşı ve Annesi
Damla Ersubaşı ve Annesi

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Hilal Altınbilek ve annesi
Hilal Altınbilek ve annesi

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Zara ve Annesi Hatice Yılmaz
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Ata Demirer ve annesi...
Ata Demirer ve annesi...

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Selma Ergeç
Selma Ergeç

Selma Ergeç

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Selma Ergeç

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Demet Özdemir annesi Ayşen Yener

Can Yaman

Can Yaman
Can Yaman

Can Yaman

Can Yaman
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Demet Sağıroğlu

Demet Sağıroğlu
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Demet Sağıroğlu

Demet Sağıroğlu
2010 yılında 8 ay içinde annesi, anneannesi ve babasını kaybederek büyük bir acı yaşayan Demet Sağıroğlu, fotoğrafın altında "İyi ki doğdun anneciğim, iyi ki iyi ki senin kızın oldum" notu düştü.

Birce Akalay

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Oyuncu Birce Akalay annesi Yasemin Ergün ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından 'Güzel annem' notuyla paylaştı.

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Bülent Ersoy ve annesi Necla Poyraz
Bülent Ersoy ve annesi Necla Poyraz

Ayla Çelik ve Leyla Çelik

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Kenan Doğulu - Serpil Doğulu
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Hazar Ergüçlü ve annesi Neşe Ergüçlü

Hazar Ergüçlü ve annesi Neşe Ergüçlü
Hazar Ergüçlü ve annesi Neşe Ergüçlü

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