Neslihan Atagül'ün transparan elbisesi olay oldu! Fiyatı dudak uçuklattı

Eşi Kadir Doğulu ile Gecenin Ucunda dizisinde başrolleri paylaşan Neslihan Atagül magazin gündeminden düşmüyor. Neslihan Atagül sosyal medyada gündem olan transparan elbisesiyle adeta büyüledi.



Dokuz yıldır birlikte olan ve evliliklerinde 6'ncı yılı dolduran Neslihan Atagül Doğulu ve Kadir Doğulu çifti bir dergiye kapak oldu. Atagül’ün iddialı seçimi sosyal medyada çok konuşuldu.

1992 doğumlu olan Neslihan Atagül'ün elbisenin fiyatının 29 bin TL olduğu öğrenildi.

Ünlü çiftin sevenleri fotoğraflara, “Tül perde değil de ne?”, “Gözlerim ee artık bize müsade”, “Abla kıyafet yerine tül giymiş galiba yanlışlıkla”, “Bu nasıl bir kıyafet kombini”, “Bu aşk değil de ne?”, “En sevdiğim çift” yorumlarını yaptılar.





