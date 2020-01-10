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  4. Neslihan Doğrusöz'den cinsellik itirafı! Sevda Demirel ile...

Neslihan Doğrusöz'den cinsellik itirafı! Sevda Demirel ile...

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 10:49 | Son Güncelleme

İşte Benim Stilim yarışması le tanınan Neslihan Doğrusöz cinsiyet değiştirme ameliyatı ile erkek oldu.

Sevda Demirel ile sevgili olan Neslihan Doğrusöz ilişki hakkında çok merak edilen soruyu yanıtladı seks itirafı yaptı.

Neslihan Doğrusöz erkek oldu! Seks itirafı yaptı Sevda Demirel ile...

Magazin basınında son günlerde sıkça konuşulan bir isim var Neslihan Doğrusöz. İşte Benim Stilim yarışması ile tanınan 33 yaşındaki Neslihan Doğrusöz cinsiyet değiştirme ameliyatı ile erkek oldu ve Doruk adını aldı.
Her zaman kendini erkek gibi hissettiğini söyleyen Neslihan Doğrusöz değişiminin ardından kız arkadaşları ile magazin basınının en çok konuştuğu isimlerden biri oldu. Ard arda sevgili değiştiren Neslihan Doğrusöz şimdilerde ise çok popüler biri ile birlikte Sevda Demirel...
Bir mekan çıkışı el ele yakalanan yeni çift 2020 yılının ilk magazin bombasını patlattı ve birbirimize aşığız diyerek şaşırtan bir açıklama yaptı.
Birçok kişi bunun reklam ilişkisi olduğunu gerçekte böyle bir ilişkinin olmadığını söylese de Doruk Doğrusöz ve Sevda Demirel çiftinden herkesi ters köşe yapacak bir itiraf geldi.
Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'e yeni aşkı Sevda Demirel sorulunca çok konuşulacak bir seks itirafı yaptı.
Sevda Demirel ile olan aşkını anlatan Doruk Doğrusöz; O benim Şems'im ben de onun Mevlana'sıyım. Aşkın en güzelini beklentisiz olanını yaşıyoruz. Aşk dediğin şey seksten ibadet değildir. Öyle olsa genelevler tapınak olurdu.

İLK SEVGİLİSİ MİLLİ SPORCU

İLK SEVGİLİSİ MİLLİ SPORCU
Doruk Doğrusöz, 2018 Bikini Fitness Şampiyonu ve milli sporcu Büşra Eyen ile aşk yaşıyordu. Evlenmeleri beklenen ikili, sürpriz bir şekilde ayrıldı. Bu ayrılık Doğrusöz'ün cinsiyet değiştirme yolculuğunda en büyük destekçisi olan Büşra Eyen’e de şok yaşatmıştı.
Peki erkek olan İşte Benim Stilim kızı olarak tanınan Neslihan Doğrusöz kimdir, aslen nereli bakalım...
Neslihan Doğrusöz, 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Geçtiğimiz yıllarda katıldığı İşte Benim İsimli yarışmada, dahil olduğu ilk gün jüri üyelerinden tam not aldı.
Hayatına dair söyledikleriyle iddialı bir rakip imajı çizen Neslihan Doğrusöz, reklam çekimlerinde, moda ve kapak çekimlerinde styling danışmanlığı yapıyor.
2005 yılından bugüne moda dünyasının içerisinde yer alan Neslihan Doğrusöz, Marie Claire, Elle, Vogue gibi birçok önemli dergide görev aldı.
Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Neslihan Doğrusöz, Instagram hesabından sık sık fotoğraf paylaşımlarında bulunuyor.
Mesleğe bağlılığını “tutku” kelimesiyle tanımlayan Neslihan Doğrusöz, son günlerde yeni tarzıyla dikkat çekiyor.
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Nden Neslihan diye yazmışsınız durmadan?Adamın Neslihan’lığı mı kalmış,ayıp.
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