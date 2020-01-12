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  4. Neslihan Doğrusöz'den Sevda Demirel paylaşımı! Reklam eleştirilerine yanıt

Neslihan Doğrusöz'den Sevda Demirel paylaşımı! Reklam eleştirilerine yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 11:03 | Son Güncelleme

Şarkıcı Sevda Demirel ile aşk yaşamaya başlayan Neslihan Doğrusöz, sosyal medya hesabından sevgilisine olan aşkını "Kadınım, benim güzel eşim" diyerek haykırdı.

Neslihan Doğrusöz'den Sevda Demirel paylaşımı! Reklam eleştirilerine yanıt

Katıldığı moda yarışmasıyla adını duyuran ve sonrasında ameliyatsız cinsiyet değiştirerek adını Doruk Doğrusöz olarak değiştiren Neslihan Doğrusöz, şarkıcı Sevda Demirel ile aşk yaşamaya başladı. İlişkisini gözler önünde yaşayan Doğrusöz, dün akşam yaptığı paylaşımda sevgilisine olan aşkını haykırdı.

"KADINIM, GÜZELİM, EŞİM"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan yeni adıyla Doruk Doğrusöz, sevgilisiyle yaptığı paylaşımlara devam ediyor. Dün akşam Demirel'in sahnesine giden Doğrusöz, sevgilisi şarkı söylerken aşka geldi.

Demirel ile evlenmek istediğini sürekli dile getiren Doğrusöz, son paylaşımında "Aşkım, kadınım, benim güzelim, eşim... Varlığına şükür ettiğim... Sevda'm Doğrusöz'üm" dedi.

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Bir süredir reklam aşkı yaşadıkları düşünülen çift bu eleştirilere yaptıklarıyla paylaşımla yanıt veriyor. Doğrusöz son paylaşımına ise "alın size reklam" diyerek tepkisini ortaya koydu.

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