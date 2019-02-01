HABER

Neslihan, hastaneden dönerken 2 aracın çarpmasıyla yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 18:03 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, hamilelik testi için gittiği hastaneden dönerken yolun karşısına geçmeye çalışan Neslihan Dere'ye (23) önce hafif ticari araç ardından otomobil çarptı.

Neslihan, hastaneden dönerken 2 aracın çarpmasıyla yaşamını yitirdi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, hamilelik testi için gittiği hastaneden dönerken yolun karşısına geçmeye çalışan Neslihan Dere'ye (23) önce hafif ticari araç ardından otomobil çarptı. Genç kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, saat 10.00 sıralarında, Aydın- İzmir yolunun Işıklı Mahallesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. 2 yıl önce evlenen ve kontrol için özel hastaneye giden Neslihan Dere, hamile olmadığını öğrenince evine dönmek üzere yola çıktı. Dere'ye yolun karşısına geçmeye çalışırken, İzmir yönünden Efeler'e giden Furkan B. yönetimindeki 09 DL 861 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle karşı şeride savrulan Dere'ye, bu kez ters yönden gelen Ahmet B. yönetimindeki 35 DKY 66 plakalı otomobil çarpıp üzerinden geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Dere, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Dere, hayatını kaybetti.
Sürücüleri gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Neslihan, hastaneden dönerken 2 aracın çarpmasıyla yaşamını yitirdiNeslihan, hastaneden dönerken 2 aracın çarpmasıyla yaşamını yitirdiNeslihan, hastaneden dönerken 2 aracın çarpmasıyla yaşamını yitirdi

PARTNERÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabıÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabı
Camı kırıp markete giren çift, yazar kasayı alarak çıktı (2)Camı kırıp markete giren çift, yazar kasayı alarak çıktı (2)
Alkollü olduğu iddia edilen sürücü yanındaki yaralıları bırakıp kaçtıAlkollü olduğu iddia edilen sürücü yanındaki yaralıları bırakıp kaçtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şişli'de Mustafa Sarıgül'ün karşısına sürpriz aday

Şişli'de Mustafa Sarıgül'ün karşısına sürpriz aday

Dünya bu uçağı konuşuyor! Açıklama geldi

Dünya bu uçağı konuşuyor! Açıklama geldi

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

Galatasaray'a Kasımpaşa'dan transfer cevabı

Galatasaray'a Kasımpaşa'dan transfer cevabı

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

AP'nin kararına Türkiye'den ilk tepki!

AP'nin kararına Türkiye'den ilk tepki!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdı

Günün en acı fotoğrafı

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.