HABER

Neslihan öğretmen şalvar giyip okulun çitlerini boyadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 15:25 | Son Güncelleme

 ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde anaokulu müdür yardımcılığı yapan öğretmen Neslihan Topçu, yeni eğitim- öğretim yılı öncesi şalvar giyip, yazma takarak, okulun demir çitlerini boyadı.

Neslihan öğretmen şalvar giyip okulun çitlerini boyadı

Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA)- ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde anaokulu müdür yardımcılığı yapan öğretmen Neslihan Topçu, yeni eğitim- öğretim yılı öncesi şalvar giyip, yazma takarak, okulun demir çitlerini boyadı.
Karakoçan Anaokulu Müdür Yardımcısı Neslihan Topçu, 2018- 2019 eğitim- öğretim yılı öncesi, gönüllü olarak okulun çevresindeki çitleri boyadı. Pazartesi açılacak olan okulun hazır hale getirilmesi için çalıştıklarını söyleyen öğretmen Topçu, "Anaokulumuzu biraz renklendirelim, tazeleyelim dedim. Bu işin kadını erkeği olmaz. İdari işlere ara verdim. Sonra baktım eldivenle, bluzla olmuyor. Giydim şalvarı, taktım yazmayı, başladım boyamaya, rengarenk oldu, okul balkonumuz ve çitlerimiz. Bekleyecek zaman yok, Anaokulumuz hazır öğrencilerinin bekliyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

Neslihan öğretmen şalvar giyip okulun çitlerini boyadıNeslihan öğretmen şalvar giyip okulun çitlerini boyadıNeslihan öğretmen şalvar giyip okulun çitlerini boyadı

PARTNERÜnlü şarkıcı kameraların önünde böyle doğum yaptıÜnlü şarkıcı kameraların önünde böyle doğum yaptı
Babasını hediye olarak 'bombalı paket' göndermişti! İşte nedeniBabasını hediye olarak 'bombalı paket' göndermişti! İşte nedeni
Tunceli'de okul güvenlik toplantısıTunceli'de okul güvenlik toplantısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

Demet Akalın-Okan Kurt ayrılığında yeni detay: Kırmızı çizgim...

Demet Akalın-Okan Kurt ayrılığında yeni detay: Kırmızı çizgim...

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'ndan gece baskını

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'ndan gece baskını

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir

Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'den 'karma eğitim kaldırıldı' iddialarına çok sert tepki: Kıyameti koparacağız

CHP'den 'karma eğitim kaldırıldı' iddialarına çok sert tepki: Kıyameti koparacağız

Babasına hediye olarak 'bombalı paket' göndermişti! İşte nedeni

Babasına hediye olarak 'bombalı paket' göndermişti! İşte nedeni

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

Prof. Dr. Ercan'dan Antalya depremiyle ilgili açıklama: Daha büyük bir deprem olursa...

Prof. Dr. Ercan'dan Antalya depremiyle ilgili açıklama: Daha büyük bir deprem olursa...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.