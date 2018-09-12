Neslihan öğretmen şalvar giyip okulun çitlerini boyadı

Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA)- ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde anaokulu müdür yardımcılığı yapan öğretmen Neslihan Topçu, yeni eğitim- öğretim yılı öncesi şalvar giyip, yazma takarak, okulun demir çitlerini boyadı.

Karakoçan Anaokulu Müdür Yardımcısı Neslihan Topçu, 2018- 2019 eğitim- öğretim yılı öncesi, gönüllü olarak okulun çevresindeki çitleri boyadı. Pazartesi açılacak olan okulun hazır hale getirilmesi için çalıştıklarını söyleyen öğretmen Topçu, "Anaokulumuzu biraz renklendirelim, tazeleyelim dedim. Bu işin kadını erkeği olmaz. İdari işlere ara verdim. Sonra baktım eldivenle, bluzla olmuyor. Giydim şalvarı, taktım yazmayı, başladım boyamaya, rengarenk oldu, okul balkonumuz ve çitlerimiz. Bekleyecek zaman yok, Anaokulumuz hazır öğrencilerinin bekliyor" dedi.

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