Neslihan öğretmen şalvar giyip okulun çitlerini boyadı

Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA)- ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde anaokulu müdür yardımcılığı yapan öğretmen Neslihan Topçu, yeni eğitim- öğretim yılı öncesi şalvar giyip, yazma takarak, okulun demir çitlerini boyadı.
Karakoçan Anaokulu Müdür Yardımcısı Neslihan Topçu, 2018- 2019 eğitim- öğretim yılı öncesi, gönüllü olarak okulun çevresindeki çitleri boyadı. Pazartesi açılacak olan okulun hazır hale getirilmesi için çalıştıklarını söyleyen öğretmen Topçu, "Anaokulumuzu biraz renklendirelim, tazeleyelim dedim. Bu işin kadını erkeği olmaz. İdari işlere ara verdim. Sonra baktım eldivenle, bluzla olmuyor. Giydim şalvarı, taktım yazmayı, başladım boyamaya, rengarenk oldu, okul balkonumuz ve çitlerimiz. Bekleyecek zaman yok, Anaokulumuz hazır öğrencilerinin bekliyor" dedi.
FOTOĞRAFLI
Aziz Kocaoğlu meydan okudu: Ne Kılıçdaroğlucuyum ne Muharrem İnceciyim
Birleşmiş Milletler'den vahim açıklama: Şimdiye kadar görülmemiş göç dalgası!
Muharrem İnce'den büyük tepki: Çılgınlık! Bardağı taşıran son damla
Milli antrenörün çocuk tecavüzü skandalı patladı!
Sivas'ta korkutan görüntü!
Yer: Antalya! Ortalığı birbirine kattı, sebebi şaşkınlık yarattı
Rusya'nın en seksi kadını Irina Shayk seçildi!
Balık sandığı şeyin yaban domuzu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı
Gizli belgeler yıllar sonra yayımlandı: 1980 darbesinin sabahında neler yaşandı?
İzmir'de iğrenç olay! 6 yaşındaki kızını istismar eden sevgilisini savundu
Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor
MEB'den 'karma eğitim' açıklaması! Büyük tepki çekmişti
Okuyucu Yorumları 0 yorum