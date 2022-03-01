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Neslihan Yeldan dekoltesini eliyle kapattı! Yorum yağınca kızdı

01.03.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Neslihan Yeldan yeni yaşını kutlarken derin göğüs dekoltesi olan bir elbise tercih etti. Yeldan kendisi için "Kilo almış, memişler biraz taşmış" yorumunda bulundu. Neslihan Yeldan doğum günü sırasında zaman zaman göğüslerini eliyle kapadı. Takipçiler ise bu konuda yorum yağdırınca ünlü oyuncu kızdı.

Neslihan Yeldan dekoltesini eliyle kapattı! Yorum yağınca kızdı

Neslihan Yeldan doğum günün kutlarken verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Bol bol poz veren oyuncu derin göğüs dekoltesi tercihini "Kilo almış, memişler biraz taşmış" yorumuyla paylaştı. Güzel oyuncu pastasını üflerken ise eliyle dekoltesini kapamak zorunda kaldı.

Frikik vermemek için yaptığı bu hareket sonrası Neslihan Yeldan'a yorum yağdı. Neslihan Yeldan "Sürekli dekoltenizi kapatacağınıza bence daha kapalı şeyler giyinin" şeklindeki yorumu ifşa ederek takipçisine kızdı.

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DEKOLTE YANITI

Yeldan, "Ben sizin mutsuz, boşa giden, sıkıcı ömrünüzün kurtarıcısı değilim hanımefendi. Kafanıza göre hayat boşluğunu doldurmak için tavsiye veremezsiniz. Dekolte ölçüme ben ve keyfimin kahyası karar veriyoruz" mesajını yazdı.

üküm

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Neslihan Yeldan
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