Neslihan Yeldan seçimi eleştirince! 'Soğan olmuş 10 TL dediğim için...'

İstanbullu Gelin dizisinde Senem karakterini canlandıran Neslihan Yeldan'ın İstanbul'da hala sonuçlanmayan oy sayımına tepkisi gündeme oturdu.

Yeldan "İstanbul haftalardır sayılamadı, dünya halimize gülüyor artık. Soğanın kilosu 10 tl" yorumu sonrası takipçilerinden aldığı mesajlarla şoke oldu.

Neslihan Yeldan'a destek mesajları yağarken bir yandan da tepkiler geldi. Bu paylaşımın ardından sözlerine devam eden Yeldan, kendisine hakaret edenlere dava açtığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Yeldan açıklamasında "Ağır hakaretlere maruz kaldım. Yetmedi tehdit edildim. Bir sanatçı, anne ve kadın olarak suçlandığım şeyler; vatan hainliği, fetöcülük, dinsizlik, o.rsp.luk. İnsanın canı sıkılıyor tabii. Onların da canı sıkılacak ve bazı mahkemeye giderek para ve hapis cezasıyla karşılaşacak. Bugün savcılıktayız." yazdı.





