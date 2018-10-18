İZMİR (AA) - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, toplumun, çağın getirdiği imtihanların sonuçları ile mücadele ettiğini belirterek, "Gençlerimizin gelecek kaygılarını yükselten bir dönemi yaşıyoruz. Bu dönemde bizim neslimizi koruyacak olan imandır, değerlerimize sımsıkı sarılmaktır." dedi.

Bilal Erdoğan, Kaya Termal Otel'de yapılan İmam Hatipliler ve Mezunlar Derneği (İMHAD) Liderlik Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, liderliğin, özgüven sahibi olmanın yanı sıra kendini iyi tanımayı da gerektirdiğini belirtti.

Liderlerin, gerçekleşmesine gerektiğine inandığı değişimler için görevler üstlendiğine değinen Erdoğan, "Liderlik programını bitiren kardeşlerim, birer İmam Hatipli. İmam Hatiplilerin dünya ile ilgili çok yüce hedefleri olduğunu biliyorum." dedi.

Erdoğan, dünyanın birçok sıkıntının, çatışmanın, zulmün içinden geçtiğine işaret ederek, "Dünyanın çeşitli bölgelerinde sadece açlık, fakirlik, hastalık sorunları yok. Aslında kendini müreffeh hisseden toplumlarda bile derin sosyal sorunların yaşandığını biliyoruz." diye konuştu.