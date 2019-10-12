HABER

Neslinur'un polis olma hayali gerçek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 20:48 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, down sendromlu Neslinur Büyükacar'ın (15) polis olma hayali, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sayesinde gerçek oldu.

Neslinur'un polis olma hayali gerçek oldu

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, down sendromlu Neslinur Büyükacar'ın (15) polis olma hayali, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sayesinde gerçek oldu.
Gölcük'ün Şirinköy Mahallesi'nde oturan down sendromlu Neslinur Büyükacar'ın polis olma hayali İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sayesinde gerçek oldu. Evinde, televizyonda sürekli polisiye diziler izlediği öğrenilen ve mesleği çok seven Neslinur Büyükacar, bir günlüğüne üniformayı giydi. Gölcük Polis Merkezi'ne ailesi ile birlikte gelen Neslinur, üniformasıyla, polis telsizi ile anons yaparak olaylar hakkında bilgi aldı. MOBESE sisteminden Gölcük'ü izleyen ve polislerden bilgi alan Neslinur, gün sonunda polislere teşekkür ederek karakoldan ayrıldı.
Neslinur’un büyük bir sevinç yaşadığını söyleyen teyzesi Vildan Aygün, "Neslinur polisleri çok seviyor. Evdeyken televizyonda polisiye dizilerini hiç kaçırmaz. Bizler de bu hayalini gerçekleştirmesini polis amcalarından rica ettik. Neslinur'un bu hayalini gerçekleştirmemizde bizlere destek olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Neslinur'un polis olma hayali gerçek olduNeslinur'un polis olma hayali gerçek olduNeslinur'un polis olma hayali gerçek olduNeslinur'un polis olma hayali gerçek oldu

PARTNEREvleniyorlar mı? Evleniyorlar mı?
Valilik açıkladı: Okullar 3 gün tatilValilik açıkladı: Okullar 3 gün tatil
Ve bir ilk! Fotoğraflar paylaşıldıVe bir ilk! Fotoğraflar paylaşıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

Arap Birliği’nden skandal 'Barış Pınarı Harekâtı' açıklaması!

Arap Birliği’nden skandal 'Barış Pınarı Harekâtı' açıklaması!

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

'Hayırlı olsun' deyip duyurdu: Seri üretime geçiliyor

'Hayırlı olsun' deyip duyurdu: Seri üretime geçiliyor

Barış Pınarı Harekatı şehitlerine son veda!

Barış Pınarı Harekatı şehitlerine son veda!

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'nda acı haber! 1 asker şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı'nda acı haber! 1 asker şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde okullar 3 gün tatil

Valilik açıkladı: Okullar 3 gün tatil

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Kahraman Komandolarımız Rasulayn’da

Ve bir ilk! Fotoğraflar paylaşıldı

Son dakika: Akdeniz'de bir deprem daha (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Akdeniz bir kez daha sallandı!

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'ndaki son durumu açıkladı!

İşte Barış Pınarı Harekatı'ndaki son durum!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan Arap Birliği'nin harekat açıklamasına tepki

Türkiye'den Arap Birliği'nin harekat açıklamasına tepki

Boğaz'da dikkat çeken görüntü! ABD askerleri...

Boğaz'da dikkat çeken görüntü! ABD askerleri...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.