Nespresso'nun marka elçisi George Clooney: Guatemala'da çocuk işçi çalıştırıldığı haberlerine üzüldüm

Amerikalı oyuncu George Clooney, marka elçisi olduğu Nespresso'nun Guatemala'da kahve çekirdeği aldığı altı tedarikçisinin çocuk işçi çalıştırdığı iddialarına şaşırdığını ve üzüldüğünü söyledi.

İngiliz Channel 4 Televizyonu'nda önümüzdeki hafta yayımlanacak bir belgeselde çocukların haftada altı gün çalıştırıldığı ve ağır yükler taşımak zorunda kaldıkları belirtiliyor.

Guatemala, dünyanın 10'uncu en büyük kahve üreticisi.

Nespresso'nun sahibi İsviçre şirketi Nestle, iddialarla ilgili başlattığı soruşturma sonuçlanıncaya kadar bölgeden tüm kahve ithalatını durdurduğunu açıkladı.

Şirket çocuk işçi çalıştırılması konusunda "sıfır hoşgörü" politikası izlediğini söylüyor.

2006'dan bu yana Nespresso reklamlarında oynayan ve şirketin Sürdürülebilirlik Danışma Kurulu'nda yer alan George Clooney ise Amerikan CNN televizyonuna gönderdiği açıklamasında, "Açık söylemek gerekirse bu habere çok şaşırdım ve üzüldüm. Anlaşılan bu kurulun ve bu şirketin daha yapması gereken işler var ve bunlar yapılacak" dedi.