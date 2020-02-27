HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Nespresso'nun marka elçisi George Clooney: Guatemala'da çocuk işçi çalıştırıldığı haberlerine üzüldüm

Nespresso'nun marka elçisi George Clooney: Guatemala'da çocuk işçi çalıştırıldığı haberlerine üzüldüm

27.02.2020 12:33 | Son Güncelleme

Amerikalı oyuncu, marka elçisi olduğu Nespresso'nun Guatemala'da kahve çekirdeği aldığı altı tedarikçisinin çocuk işçi çalıştırdığı iddialarına şaşırdığını ve üzüldüğünü söyledi. Nespresso'nun sahibi İsviçre şirketi Nestle, iddialarla ilgili başlattığı soruşturma sonuçlanıncaya kadar bölgeden tüm kahve ithalatını durdurdu.

Nespresso'nun marka elçisi George Clooney: Guatemala'da çocuk işçi çalıştırıldığı haberlerine üzüldüm

Amerikalı oyuncu George Clooney, marka elçisi olduğu Nespresso'nun Guatemala'da kahve çekirdeği aldığı altı tedarikçisinin çocuk işçi çalıştırdığı iddialarına şaşırdığını ve üzüldüğünü söyledi.

İngiliz Channel 4 Televizyonu'nda önümüzdeki hafta yayımlanacak bir belgeselde çocukların haftada altı gün çalıştırıldığı ve ağır yükler taşımak zorunda kaldıkları belirtiliyor.

Guatemala, dünyanın 10'uncu en büyük kahve üreticisi.

Nespresso'nun sahibi İsviçre şirketi Nestle, iddialarla ilgili başlattığı soruşturma sonuçlanıncaya kadar bölgeden tüm kahve ithalatını durdurduğunu açıkladı.

Şirket çocuk işçi çalıştırılması konusunda "sıfır hoşgörü" politikası izlediğini söylüyor.

2006'dan bu yana Nespresso reklamlarında oynayan ve şirketin Sürdürülebilirlik Danışma Kurulu'nda yer alan George Clooney ise Amerikan CNN televizyonuna gönderdiği açıklamasında, "Açık söylemek gerekirse bu habere çok şaşırdım ve üzüldüm. Anlaşılan bu kurulun ve bu şirketin daha yapması gereken işler var ve bunlar yapılacak" dedi.

Clooney, belgeseli hazırlayan gazeteci Anthony Barnett'ten konunun takipçisi olmasını istedi.

Gülüşünü görmek için oto yıkamacıya geliyorlar!Gülüşünü görmek için oto yıkamacıya geliyorlar!
THY'den flaş Nahçıvan kararı!THY'den flaş Nahçıvan kararı!
Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyorDikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

En Çok Okunan Haberler

TSK'dan Esad rejimine ağır darbe

TSK'dan Esad rejimine ağır darbe

Trump'ın elindeki koronavirüs kağıdında Türkiye detayı

Trump'ın elindeki koronavirüs kağıdında Türkiye detayı

'Görüntüleri ailene göndeririz' diyerek tehdit ettiler!

'Görüntüleri ailene göndeririz' diyerek tehdit ettiler!

3 milyar fotoğraf internete düşecekti

3 milyar fotoğraf internete düşecekti

Hadise aşka geldi! 'Seni istiyorum'

Hadise aşka geldi! 'Seni istiyorum'

Öfke kustu! 'Cinsel organını paylaşan...'

Öfke kustu! 'Cinsel organını paylaşan...'

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

4 ilimizde koronavirüs şüphesi

4 ilimizde koronavirüs şüphesi

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Atakan Kayalar için skandal sözler: En güzel tedavi tecavüz

Atakan Kayalar için skandal sözler: En güzel tedavi tecavüz

İran'dan Türkiye'ye geldi! Bir ilde koronavirüs paniği

İran'dan Türkiye'ye geldi! Bir ilde koronavirüs paniği

Diğer Haberler
Sağlık Bakanı'ndan İran sınırında kritik koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı'ndan İran sınırında kritik koronavirüs açıklaması

Kısa Regaip Kandili mesajları 2020: Dualarınızı sevdiklerinizle paylaşın

Dualarınızı paylaşmanız için en güzel mesajlar!

THY'den flaş koronavirüs kararı! Nahçıvan uçuşları durduruldu

THY'den flaş Nahçıvan kararı!

TOKİ Kemalpaşa kura sonuçları 2020 kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Ev sahibi olmak için nefesler tutuldu!

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkındaki iddianame kabul edildi

Yeşim Meltem Şişli hakkındaki iddianame kabul edildi

Sınır kapılarında koronavirüs önlemi

Sınır kapılarında koronavirüs önlemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.