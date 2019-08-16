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Nesrin Cavadzade aşk iddialarına böyle yanıt verdi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.08.2019 20:36 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, Aşk Tesadüfleri Sever adlı filmdeki rol arkadaşı Yiğit Kirazcı ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt verdi.

Nesrin Cavadzade aşk iddialarına böyle yanıt verdi!

Usta yönetmen Ömer Faruk Sorak’ın milyonlarca seyirciye ulaşan Aşk Tesadüfleri Sever filminin, merakla beklenen ikincisi için çekimleri sürerken ortaya adılan bir iddia herkesi şaşırttı. Başrollerinde Nesrin Cavadzade'nin ve Yiğit Kirazcı'nın olduğu film setinde arkadaşlıkları aşka dönüştü iddiası ortaya atıldı.

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"HABERLERE GÜLÜYORUM"
Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade ise, Instagram hesabından açıklama yaparak iddiaları yalanladı ve "Yalan haber, teşekkürler'' paylaşımında bulundu. Cavadzade gülerken çekilen pozlarını da "Haberlere gülüyorum" notuyla paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Nesrin Cavadzade yiğit kirazcı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
seni görünce evdekine ekmek getiresim gelmiyor.
Mükkemmel bir kadın eline su dökecek güzellikte bir sanatçı göremiyorum.
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