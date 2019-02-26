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Nesrin Cavadzade'den ilginç estetik açıklaması

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.02.2019 10:45 | Son Güncelleme

Oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medyada eski fotoğrafları üzerinden yapılan 'Estetikli güzel' yorumlarına verdiği cevapla şaşırttı.

Nesrin Cavadzade'den ilginç estetik açıklaması

Son olarak Bizim Hikaye’de canlandırdığı Tülay karakteriyle büyük beğeni toplayan Nesrin Cavadzade, sosyal medyadaki ‘estetikli güzel’ yorumlarına ilginç bir yanıt verdi.

“HER TÜRLÜ ŞEKERİ KES”

Sosyal medyadaki gönderiyi kendi Instagram hesabından paylaşan Nesrin Cavadzade, bunun üzerine yazdığı ‘Gluteni, her türlü şekeri kes, 20 yıl aralıksız spor yap senin de benim gibi estetiklerin olur!’ notunu yazdı. Takipçilerinin dikkatinden kaçmayan bu yoruma çok sayıda beğeni gelirken aynı zamanda Cavadzade’nin burnuyla ilgili de çok sayıda yorum yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Nesrin Cavadzade sosyal medya estetik

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