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  4. Nesrin Cavadzade'den Yasak Elma paylaşımı! 'Dudak ısırtan...'

Nesrin Cavadzade'den Yasak Elma paylaşımı! 'Dudak ısırtan...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2020 11:46 | Son Güncelleme

Yasak Elma yeni sezon için sete çıktı. Pandemi sürecinde ara veren oyuncular sete döndü. Setten paylaşım yapan Nesrin Cavadzade çok yoğun çalıştıklarını ifade etti.

Nesrin Cavadzade'den Yasak Elma paylaşımı! 'Dudak ısırtan...'

Oyuncu Nesrin Cavadzade, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte soluğu tatilde almıştı, bu süre zarfında yaptığı paylaşımlarla tatilinin nasıl geçtiğini gözler önüne seren Cavadzade bu defa setten yaptığı bir paylaşımla ortaya çıktı.

Sadece oyunculuğuyla değil, giydiği çarpıcı kıyafetlerle ve açıklamalarıyla da gündeme gelen Nesrin Cavadzade, bu defa kadrosunda oynadığı Yasak Elma dizisiyle ilgili bir paylaşımla dikkat çekti.

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Normalleşme süreciyle birlikte çekimlerine yeniden başlanan Yasak Elma dizisinin setinde çektiği bir selfieyi takipçilerinin beğenisine sunan Cavadzade, “dudak ısırtan çalışma temposuna geri döndük” notunu düştü. Ünlü oyuncu 12 saat çalıştıklarını da ifade etti.

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