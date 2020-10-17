Nesrin Cavadzade: Evlenirsem haberiniz olur

Oyuncu Nesrin Cavadzade, önceki gün Bebek’te görüntülendi.

Spor tarzıyla dikkat çeken oyuncuya rol arkadaşı Talat Bulut’un, "Nesrin Cavadzade evleniyor" açıklaması hatırlatınca, ”Evlenirsem haberiniz olur" diye konuştu.

Talat Bulut neden böyle bir açıklama yaptı?" sorusunu cevaplamayan Cavadzade, hızlıca uzaklaşıp gözlerden kayboldu.



Geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda bir mağazadan terlik alırken objektiflere takılan Nesrin Cavadzade, dikkat çeken bir açıklamaya imza atmıştı. 38 yaşındaki oyuncu, İbrahim Tatlıses'in dediği gibi; 'Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık kardeşim?' Ben de 'Alfa erkeği vardı da biz mi sevmedik?' diyorum. Alfa erkeği yok. O yüzden kalbim boş" ifadelerini kullanmıştı. (Gecce)

