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Nesrin Cavadzade: Evlenirsem haberiniz olur

17.10.2020 11:32 | Son Güncelleme:
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Oyuncu Talat Bulut, 'Yasak Elma' dizisindeki rol arkadaşı Nesrin Cavadzade'nin evleneceğini açıklamıştı. Nesrin Cavadzade o açıklamayla ilgili, "Evlenirsem haberiniz olur" yanıtını verdi.

Oyuncu Nesrin Cavadzade, önceki gün Bebek’te görüntülendi.

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Spor tarzıyla dikkat çeken oyuncuya rol arkadaşı Talat Bulut’un, "Nesrin Cavadzade evleniyor" açıklaması hatırlatınca, ”Evlenirsem haberiniz olur" diye konuştu.

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Talat Bulut neden böyle bir açıklama yaptı?" sorusunu cevaplamayan Cavadzade, hızlıca uzaklaşıp gözlerden kayboldu.

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Geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda bir mağazadan terlik alırken objektiflere takılan Nesrin Cavadzade, dikkat çeken bir açıklamaya imza atmıştı. 38 yaşındaki oyuncu, İbrahim Tatlıses'in dediği gibi; 'Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık kardeşim?' Ben de 'Alfa erkeği vardı da biz mi sevmedik?' diyorum. Alfa erkeği yok. O yüzden kalbim boş" ifadelerini kullanmıştı. (Gecce)

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Talat Bulut ile Nesrin evlenirse KARS a gelin gidecek yani,

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