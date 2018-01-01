Nesrin Cavadzade hayranlarını sokağa döküldü!

Hayranları, oyuncunun fotoğraflarını, İstanbul, Ankara ve İzmir’de duvarlara ve elektrik direklerine yapıştırıyor.

1 / 11 Nesrin Cavadzade’nin fanları, sokağa döküldü. Hayranları, oyuncunun fotoğraflarını İstanbul, Ankara ve İzmir’de duvarlara ve elektrik direklerine yapıştırıyor.

2 / 11 Fanları sokağa döküldü! Nesrin Cavadzade’nin fanları, sokağa döküldü. Hayranları, oyuncunun fotoğraflarını İstanbul, Ankara ve İzmir’de duvarlara ve elektrik direklerine yapıştırıyor.

3 / 11 Hayranları, oyuncunun fotoğraflarını, İstanbul, Ankara ve İzmir’de duvarlara ve elektrik direklerine yapıştırıyor.

4 / 11 Sevgilerini bu şekilde dile getiren Nesrinciyiz Fan Grubu’nun, “Sadece kalbimizde değilsin. Her yerde sen varsın” diyerek bu hareketi başlattığı öğrenildi.