Nesrin Cavadzade hayranlarını sokağa döküldü!
Nesrin Cavadzade’nin fanları sokak sokak gezerek ünlü oyuncunun fotoğraflarını asıyor!
Hayranları, oyuncunun fotoğraflarını, İstanbul, Ankara ve İzmir’de duvarlara ve elektrik direklerine yapıştırıyor.
Nesrin Cavadzade'nin fanları sokağa döküldü
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Nesrin Cavadzade’nin fanları, sokağa döküldü. Hayranları, oyuncunun fotoğraflarını İstanbul, Ankara ve İzmir’de duvarlara ve elektrik direklerine yapıştırıyor.
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Fanları sokağa döküldü! Nesrin Cavadzade’nin fanları, sokağa döküldü. Hayranları, oyuncunun fotoğraflarını İstanbul, Ankara ve İzmir’de duvarlara ve elektrik direklerine yapıştırıyor.
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Hayranları, oyuncunun fotoğraflarını, İstanbul, Ankara ve İzmir’de duvarlara ve elektrik direklerine yapıştırıyor.
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Sevgilerini bu şekilde dile getiren Nesrinciyiz Fan Grubu’nun, “Sadece kalbimizde değilsin. Her yerde sen varsın” diyerek bu hareketi başlattığı öğrenildi.
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İspanya’da çekimi devam eden ‘Desentierro’ filmi için sık sık Valencia’ya giden Cavadzade, fanlarının yaptığı bu jestin kendisini duygulandırdığını söyledi.
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Fanları sokağa döküldü! Nesrin Cavadzade’nin fanları, sokağa döküldü. Hayranları, oyuncunun fotoğraflarını İstanbul, Ankara ve İzmir’de duvarlara ve elektrik direklerine yapıştırıyor.
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Nesrin Cavadzade hayranları sokak sokak gezip fotoğraflarını yapıştırıyor!
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Nesrin Cavadzade hayranları sokak sokak gezip fotoğraflarını yapıştırıyor!
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Nesrin Cavadzade hayranları sokak sokak gezip fotoğraflarını yapıştırıyor!
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Nesrin Cavadzade hayranları sokak sokak gezip fotoğraflarını yapıştırıyor!
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Nesrin Cavadzade hayranları sokak sokak gezip fotoğraflarını yapıştırıyor!
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