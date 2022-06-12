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  4. Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan aşkı bitti mi? Her şeyi sildi

Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan aşkı bitti mi? Her şeyi sildi

12.06.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aynı dizi setinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, geçtiğimiz aylarda beraberliklerini nişanlanarak taçlandırmıştı. Evlenecekleri beklenirken çiftten kötü haber geldi.

Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan aşkı bitti mi? Her şeyi sildi

Yasak Aşk setinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, geçtiğimiz aylarda beraberliklerini nişanlanarak taçlandırmıştı. Evlenecekleri beklenirken çiftten kötü haber geldi.

Cavadzade ve Alkan'ın birlikteliklerini sonlandırdığı konuşuluyor. İkilinin, sosyal medyada da birbirlerini takip etmeyi bırakması dedikoduları alevlendirdi.

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FOTOĞRAFLARI SİLMEDİ

Gökhan Alkan, Nesrin Cavadzade ile olan fotoğraflarını da sildi. Ancak Cavadzade'nin, Alkan ile birlikte çekilen fotoğraflarını kaldırmaması dikkatlerden kaçmadı.

'KISKANÇLIK KRİZİ' İDDİASI

Öte yandan daha önce Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan arasında dizi ile ilgili kıskançlık krizi yaşandığı ileri sürülmüştü. Cavadzade'nin, Alkan'ın rol arkadaşı Yağmur Tanrısevsin'le senaryo gereği öpüşmesini istemediği konuşulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Nesrin Cavadzade
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