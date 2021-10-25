Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'dan aşk dolu paylaşım! Öpücüklere boğdu

Yasak Elma dizisi setinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, beraberliklerini geçtiğimiz yaz nişanlanarak taçlandırmıştı. Ancak kısa süre önce ikili hakkında ayrılık haberleri çıkmıştı.

Ünlü çift haberleri yalanlamış "Her şey yolunda" demişti. ATV'de yayınlanan Kalp Yarası'nda Ferit'i canlandıran Gökhan Alkan ile Üç Kuruş dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlana Nesrin Cavadzade çiftinden aşk dolu bir paylaşım geldi.

Gökhan Alkan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı karelerde sevgilisini öpücüklere boğduğu görüldü. Cavadzade, Alkan'ın paylaşımına "Hesabın mı hacklendi?" şeklinde esprili bir yorum yaptı.



Nesrin Cavadzade (39) ile sarmaş dolaş pozlarını Instagram hesabından yalanlayan 33 yaşındaki yakışıklı oyuncu, yaklaşık 560 bin beğeni alan paylaşımı ile ayrılık dedikodularını yalanlamış oldu.



