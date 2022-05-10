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Nesrin Cavadzade küvetten paylaştı! Sosyal medyayı salladı

10.05.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç Kuruş dizisinde Bahar karakterini canlandıran Nesrin Cavadzade, küvet pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu. Hem güzelliği hem de verdiği pozlarla dikkat çeken Cavadzade, kısa süre içinde sosyal medyada en çok konuşulan isimlerin arasında yer aldı.

Nesrin Cavadzade küvetten paylaştı! Sosyal medyayı salladı

Üç Kuruş dizisinde Bahar karakterini canlandıran Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, küvette verdiği pozları peş peşe Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

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Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşım, Instagram'ın yanı sıra Twitter'da da gündem oldu.

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Küvet içerisinde paylaştığı pozlarını Instagram hesabından paylaşan Cavadzade'nin pozları binlerce beğeni ve birçok yorum aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Nesrin Cavadzade
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