Nesrin Cavadzade küvetten paylaştı! Sosyal medyayı salladı

Üç Kuruş dizisinde Bahar karakterini canlandıran Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, küvette verdiği pozları peş peşe Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşım, Instagram'ın yanı sıra Twitter'da da gündem oldu.

Küvet içerisinde paylaştığı pozlarını Instagram hesabından paylaşan Cavadzade'nin pozları binlerce beğeni ve birçok yorum aldı.





