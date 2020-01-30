Nesrin Cavadzade'nin abartılı dekoltesi galaya damga vurdu

Aradan yıllar geçtikten sonra ikincisi çekilen Aşk Tesadüfleri Sever filminin galası dün akşam gerçekleşti. Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz'ın başrollerinde olduğu filmin galasında Nesrin Cavadzade giydiği kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Nesrin Cavadzade galaya dekoltesiyle damga vurdu

Gerçek bir yaşam hikayesinden yola çıkılan ve hikayesi İpek Sorak'a ait olan filmin senaryosunu Nuran Evren Şit kaleme aldı. Filmde, 1960'lardan bugüne uzanan romantik bir yolculuğa çıkılarak, tesadüflerin aşka hizmet edişi anlatılıyor. Aşk Tesadüfleri Sever 2 filmini galası bu akşam gerçekleşti.

Geceye ilk filmin başrol oyuncuları Belçim Bilgin ve Mehmet Günsür de katıldı. Filmin iki kadın başrolü Nesrin Cavadzade ve Elif Doğan şıklıklarıyla göz doldurdu. Beyaz uzun bir elbise tercih eden Nesrin Cavadzade'nin derin göbek ve bacak dekoltesi ise dikkat çekti.

Galadan fotoğraflarını paylaşan Nesrin Cavadzade'nin dekolteli kıyafeti takipçileri tarafından da beğenilmedi. Oyuncunun kıyafetini abartılı bulanları yanı sıra çok rüküş olduğunu da söyleyenler oldu.

NESRİN CAVADZADE KİMDİR? Nesrin Cavadzade, 30 Temmuz 1982 tarihinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de doğmuştur. Annesi Feride Cavadzade’dir. Annesi ile birlikte henüz 11 yaşındayken İstanbul’a gelmiştir. Hiç Türkçe bilmediği için Bakü’de bitirdiği ilkokul dördüncü sınıfı Cent Koleji’nde tekrar etmek zorunda kalmıştır ve Türkçeyi çok kısa bir sürede anadili gibi öğrenmiştir.

Ortaokulu Şişli’deki Özel Bilgi Lisesi’nde bitirmiştir. Orada okurken okulun Tiyatro Kolu’na katılmıştır. Tiyatro Kolu’nun o sene sahneleyeceği “Türkmen Düğünü” isimli oyunda rol almıştır. Oyun Şişli’deki Tiyatro Kare’de sahnelenmiştir. Lise hayatına Şişli Terakki Lisesi’nde devam etmiştir. Ardından Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nde okuyarak mezun olmuştur.

Yaklaşık 5 yılda bitirdiği fakültede okurken beş kısa film çekmiştir. Filmleri arasında BerlinFilm Festivali’nin de bulunduğu çeşitli yurtiçi ve yurtdışı festivallerde gösterilmiş, ödüller almıştır. Şahika Tekand Studio Oyuncuları'nda 2 yıl oyunculuk eğitimi alan Nesrin Cavadzade, Türkçe’nin dışında Rusça, İngilizce ve Fransızca öğrenmiştir.

Üniversiteden sonra “Yersiz Yurtsuz” isimli televizyon dizisinde başrol oynamıştır. Dizinin yönetmeni Cemal Şan, dizinin hemen ardından “Dilber’in Sekiz Günü” isimli filmde oynamasını teklif etmiştir. Nesrin Cavadzade bu filmdeki performasıyla Erzurum, Bursa ve Ankara Film Festivalleri’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödüllerine layık görülmüştür.

Hemen ardından yine bir Cem Şan filmi olan “Acı” ile yeniden Erzurum Film Festivali’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünün sahibi olmuştur. Bu filmin arından ara verdiği oyunculuk kariyerine, ATV ekranlarında yayınlanan “Samanyolu” isimli dizi ile devam etmiştir.

2011 yılı itibari ile yine ATV ekranlarında yayınlanan “Al Yazmalım” isimli dizide oynamaya başlamıştır. Aynı yıl içerisinde “Güzel Günler Göreceğiz” ve “Yangın Var” isimli filmlerde başrol oynamıştır. “Güzel Günler Göreceğiz” filmiyle Antalya Film Festivali’nde “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu”, Ankara Film Festivali’nde ve Magazin Gazetecileri Derneği Ödülleri’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödüllerini almıştır. “Yangın Var” filmiyle yine Ankara Film Festivali’nde ve Sadri Alışık Ödülleri’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödüllerine layık görülmüştür.

2012 yılında “Ağır Roman Yeni Dünya” isimli dizide “Kara Leyla” rolüyle yer almıştır. Kariyeri ve sinema hayatındaki başarılarıyla anılan Nesrin Cavadzade, 2014 yılında da bu başarısını sürdürmüştür.

Kutluğ Ataman’ın son filmi Kuzu , Erol Mintaş’ın ilk uzun metrajı Annemin Şarkısı ve Çanakkale Harbini anlatan Son Mektup’ta yer alan oyuncu Kuzu ile 51. Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazanmıştır.

2014 yılında “Küçük Ağa” isimli dizide rol almıştır. 18 Mart 2015 tarihinde vizyona giren yönetmenliğini Özhan Eren’in yaptığı “Son Mektup” isimli sinema filminde Tansel Öngel ile başrolde oynamıştır.