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Nesrin Cavadzade süper minisiyle temizlik yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2020 17:15 | Son Güncelleme

37 yaşındaki Nesrin Cavadzade, bayram temizliği yaptığı anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Nesrin Cavadzade süper minisiyle temizlik yaptı

Oyuncu Nesrin Cavadzade, tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüsten korunmak adına kendisini önlem amaçlı evde karantinaya aldı. 37 yaşındaki Cavadzade, dün sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşımla gündeme geldi.

Bayram temizliği yapan Nesrin Cavadzade, o anları sosyal medya hesabından şu not ile yayınladı: Siz sokaklarda salına salına yürüyen Nesrin Cavadzade'yi beğenirsiniz ama zor günde temizliğe yardımınıza bu Nesrin Cavadzade gelir.

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Geçtiğimiz günlerde hakkında merak edilenleri yanıtlayan Nesrin Cavadzade, daha önce dile getirdiği bir hayalinden vazgeçtiğini açıklamıştı.

Oyuncu, "Evlenmeyi ve anne olmayı çok istiyorum. Daha önce '7 çocuk istiyorum' demiştim, sanırım sayıyı abartmışım" şeklinde konuşmuştu.

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