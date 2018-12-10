MAGAZİN

Nesrin Cavadzade üç dakika eksi 140 derecede kalıyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.12.2018 11:50 | Son Güncelleme

Nesrin Cavadzade, güzelliğini korumak için üç dakika eksi 140 derecede kalıyor. Oyuncu, cryotherapy yöntemiyle vücudunu şekillendirip, yağlarını parçalıyor.

Nesrin Cavadzade üç dakika eksi 140 derecede kalıyor!

Nesrin Cavadzade güzelliğini nasıl koruduğunu açıkladı. Güzel oyuncu, vücudunu şekillendirmesi ve yağlarının parçalanması için düzenli olarak eksi 140 derecede, üç dakika kalıyor.

Uçankuş'un haberine göre; Nesrin Cavadzade’nin, Jessica Biel ve Justin Timberlake gibi starların uyguladığı yöntemle, dinç kaldığı da öğrenildi.

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EVDE YAPIYOR SETE GÖTÜRÜYOR!

‘El Desentierro’ filmiyle adından söz ettiren oyuncu, başrolünü oynadığı ‘Bizim Hikaye’ dizisinden kalan zamanlarını ise spora ayırıyor.

Güzelliği ve formu için hiçbir şeyden taviz vermeyen Cavadzade, evinde ise sağlıklı besinler hazırlayarak, onları tüketiyor.

Oyuncu, çoğu zaman da evde yaptığı yemekleri sete götürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Nesrin Cavadzade cryotherapy

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu mu seksi içim karardı ne yabancılar var buna gelene kadar
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