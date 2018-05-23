MAGAZİN

Nesrin Cavadzade'ye modellik teklifleri yağıyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.05.2018 20:55 | Son Güncelleme

Bizim Hikaye dizisinde oynadığı Tülay rolüyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Nesrin Cavadzade’ye yurtdışından modellik teklifleri yağıyor.

Son dönemde La Casa de Papel'de oynacağı iddiaları gündeme gelen Nesrin Cavadzade modelliğe de sıcak bakıyor.

Nesrin Cavadzade modelliğe adım atıyor

1 / 10

Son dönemde oynadığı dizi ve sinema projeleriyle konuşulan Nesrin Cavadzade’ye modellik teklifleri geliyor.

Son dönemde oynadığı dizi ve sinema projeleriyle konuşulan Nesrin Cavadzade’ye modellik teklifleri geliyor.
2 / 10

Konuya sıcak bakan Cavadzade, “Podyuma çıkarım” dedi.

Konuya sıcak bakan Cavadzade, “Podyuma çıkarım” dedi.
3 / 10

Şu sıralar ‘Bizim Hikaye’ dizisinin Tülay’ı olarak ekranlar boy gösteren Nesrin Cavadzade’ye modellik teklifleri yağıyor.

Şu sıralar ‘Bizim Hikaye’ dizisinin Tülay’ı olarak ekranlar boy gösteren Nesrin Cavadzade’ye modellik teklifleri yağıyor.
4 / 10

Yurtdışındaki bazı markaların tanıtımları için teklif alan oyuncu, “İlk zamanlar çok şaşırmıştım. daha sonra böyle tekliflerin gelmeye devam etmesi, beni mutlu etti.

Yurtdışındaki bazı markaların tanıtımları için teklif alan oyuncu, “İlk zamanlar çok şaşırmıştım. daha sonra böyle tekliflerin gelmeye devam etmesi, beni mutlu etti.
5 / 10

Sevdiğim bir markanın tanıtımı için podyumda olurum. Teklifleri değerlendireceğim” dedi.

Sevdiğim bir markanın tanıtımı için podyumda olurum. Teklifleri değerlendireceğim” dedi.
6 / 10

Cadde'den Sercan Kısmet'in haberine göre, Cavadzade, ayrıca başrolünü oynadığı İspanyol yapımı, ‘El Desentierro’ filminin, eylül ayında düzenlenecek San Sebastian Film Festivali’ndeki prömiyeri için şimdiden hazırlanmaya başladı.

Cadde'den Sercan Kısmet'in haberine göre, Cavadzade, ayrıca başrolünü oynadığı İspanyol yapımı, ‘El Desentierro’ filminin, eylül ayında düzenlenecek San Sebastian Film Festivali’ndeki prömiyeri için şimdiden hazırlanmaya başladı.
7 / 10

Oyuncu, üç ay sonra gerçekleştirilecek tören için yoğun set programına rağmen spor yapmayı aksatmıyor.

Oyuncu, üç ay sonra gerçekleştirilecek tören için yoğun set programına rağmen spor yapmayı aksatmıyor.
8 / 10

Haftanın beş günü salondan çıkmayan Cavadzade, sağlıklı beslenerek formunu korumaya çalışıyor.

Haftanın beş günü salondan çıkmayan Cavadzade, sağlıklı beslenerek formunu korumaya çalışıyor.
9 / 10

Nesrin Cavadzade, sosyal medyada paylaştığı karelerle yurt dışında birçok firmanın dikkatini çekti.

Nesrin Cavadzade, sosyal medyada paylaştığı karelerle yurt dışında birçok firmanın dikkatini çekti.
10 / 10

Nesrin Cavadzade modelliğe adım atıyor

Nesrin Cavadzade modelliğe adım atıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nesrin Cavadzade Nesrin Cavadzade bizim hikaye

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Muharrem İnce 24 Haziran Erken Seçimi'nde alacağı oy oranını açıkladı!

Muharrem İnce 24 Haziran Erken Seçimi'nde alacağı oy oranını açıkladı!

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

İşte F.Bahçe'nin yeni kalecisi!

İşte F.Bahçe'nin yeni kalecisi!

Canlı yayında kavga! Ece Erken ve Demet Şener birbirine girdi

Canlı yayında kavga! Ece Erken ve Demet Şener birbirine girdi

Ekonomi Bakanı'ndan dolara müdahale çağrısı!

Ekonomi Bakanı'ndan dolara müdahale çağrısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Orhan Gencebay ile Arif Sağ arasındaki krizde yeni gelişme!

Orhan Gencebay ile Arif Sağ arasındaki krizde yeni gelişme!

Esra Erol'un programında, Seda Sayan'ın yeğeni stüdyo şefi Eda'ya ihanet şoku! Tek celsede boşandılar

Esra Erol'un programında, Seda Sayan'ın yeğeni stüdyo şefi Eda'ya ihanet şoku! Tek celsede boşandılar

Nihat Hatipoğlu'na sordu: Kaşlara şekil vermek caiz midir?

Nihat Hatipoğlu'na sordu: Kaşlara şekil vermek caiz midir?

Gökhan Kırdar taburcu oldu

Gökhan Kırdar taburcu oldu

'Öyle deme Kemal beni korkutuyorsun'

'Öyle deme Kemal beni korkutuyorsun'

Seren Serengil ile Yaşar İpek'ten aşk pozu

Seren Serengil ile Yaşar İpek'ten aşk pozu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.