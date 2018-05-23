Son dönemde La Casa de Papel'de oynacağı iddiaları gündeme gelen Nesrin Cavadzade modelliğe de sıcak bakıyor.
Nesrin Cavadzade modelliğe adım atıyor
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Son dönemde oynadığı dizi ve sinema projeleriyle konuşulan Nesrin Cavadzade’ye modellik teklifleri geliyor.
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Konuya sıcak bakan Cavadzade, “Podyuma çıkarım” dedi.
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Şu sıralar ‘Bizim Hikaye’ dizisinin Tülay’ı olarak ekranlar boy gösteren Nesrin Cavadzade’ye modellik teklifleri yağıyor.
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Yurtdışındaki bazı markaların tanıtımları için teklif alan oyuncu, “İlk zamanlar çok şaşırmıştım. daha sonra böyle tekliflerin gelmeye devam etmesi, beni mutlu etti.
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Sevdiğim bir markanın tanıtımı için podyumda olurum. Teklifleri değerlendireceğim” dedi.
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Cadde'den Sercan Kısmet'in haberine göre, Cavadzade, ayrıca başrolünü oynadığı İspanyol yapımı, ‘El Desentierro’ filminin, eylül ayında düzenlenecek San Sebastian Film Festivali’ndeki prömiyeri için şimdiden hazırlanmaya başladı.
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Oyuncu, üç ay sonra gerçekleştirilecek tören için yoğun set programına rağmen spor yapmayı aksatmıyor.
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Haftanın beş günü salondan çıkmayan Cavadzade, sağlıklı beslenerek formunu korumaya çalışıyor.
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Nesrin Cavadzade, sosyal medyada paylaştığı karelerle yurt dışında birçok firmanın dikkatini çekti.
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Nesrin Cavadzade modelliğe adım atıyor
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