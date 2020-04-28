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  4. Nesrin Cavadzade'ye takipçileri tepki gösterdi: Sakın yapma!

Nesrin Cavadzade'ye takipçileri tepki gösterdi: Sakın yapma!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2020 09:54 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, Instagram hesabından 45 gündür karantinada olduğunu belirten bir paylaşım yaptı. Oyuncunun mesajı "Saçlarını mı kazıtacak" yorumlarına neden oldu.

Corona virüs tedbirleri kapsamında evinden çıkmayan Nesrin Cavadzade, Instagram hesabından yaptığı esprili paylaşımlarıyla ve sempatik halleri ile dikkat çekiyor.

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Ünlü oyuncu karantinada 45 gün oldu derken fotoğrafına "Kafamı kazımakla, bu saçın her teline kurban olayım arasında gidip geliyorum" notunu düştü.

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Nesrin Cavadzade'nin bu mesajına gelen tepkilerden bazıları şöyle:

1 dakika bile düşünme. Sakın yapma

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Sakın, Nesrin hanım böyle çok güzelsiniz

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Öyle bir şey yapma. Ağlarım kafamı duvara falan vururum sakın

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Anlıyorum, kimseyi zehirleyemediğin veya sahte araba kazasına sürükleyemediğin için üzgünsün ama saçlarını rahat bırakmalısın tamam mı?

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Anahtar Kelimeler:
Nesrin Cavadzade, instagram,

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