Nesrin Cavadzade'ye takipçileri tepki gösterdi: Sakın yapma!

Corona virüs tedbirleri kapsamında evinden çıkmayan Nesrin Cavadzade, Instagram hesabından yaptığı esprili paylaşımlarıyla ve sempatik halleri ile dikkat çekiyor.
Ünlü oyuncu karantinada 45 gün oldu derken fotoğrafına "Kafamı kazımakla, bu saçın her teline kurban olayım arasında gidip geliyorum" notunu düştü.
1 dakika bile düşünme. Sakın yapma
Sakın, Nesrin hanım böyle çok güzelsiniz
Öyle bir şey yapma. Ağlarım kafamı duvara falan vururum sakın
Anlıyorum, kimseyi zehirleyemediğin veya sahte araba kazasına sürükleyemediğin için üzgünsün ama saçlarını rahat bırakmalısın tamam mı?
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