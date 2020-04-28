Nesrin Cavadzade'ye takipçileri tepki gösterdi: Sakın yapma!

Corona virüs tedbirleri kapsamında evinden çıkmayan Nesrin Cavadzade, Instagram hesabından yaptığı esprili paylaşımlarıyla ve sempatik halleri ile dikkat çekiyor.

Ünlü oyuncu karantinada 45 gün oldu derken fotoğrafına "Kafamı kazımakla, bu saçın her teline kurban olayım arasında gidip geliyorum" notunu düştü.

Nesrin Cavadzade'nin bu mesajına gelen tepkilerden bazıları şöyle:

1 dakika bile düşünme. Sakın yapma

Sakın, Nesrin hanım böyle çok güzelsiniz

Öyle bir şey yapma. Ağlarım kafamı duvara falan vururum sakın



Anlıyorum, kimseyi zehirleyemediğin veya sahte araba kazasına sürükleyemediğin için üzgünsün ama saçlarını rahat bırakmalısın tamam mı?



