Nesrin Obalı hayatını kaybetti

Nesrin Obalı'nın şarkılarını Müslüm Gürses, Yaşar İpek, Güler Işık, Güçlü Soydemir gibi çok sayıda ünlü isim albümlerinde ve sahnelerde yorumladı.

Bugün acı haberi duyuran Akay, ''Geçen sene Ağustos ayında, Müslüm Gürses'ten Yaşar İpek'e, Güler Işık'tan Güçlü Soydemir'e kadar çok sayıda sanatçının yorumladığı sevilen şarkıların söz yazarı ve bestecisi olan genç şarkıcı Nesrin Obalı'ya, kanser teşhisi konulduğunu duyurmuştum. Maalesef Nesrin Obalı'yı, bugün sabaha karşı 04:00'da kaybettik. Cenaze namazı, bugün Zincirlikuyu Mezarlığı'nda ikindi namazına müteakip kılınacaktır. Mekânı cennet olsun, sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilerim.'' ifadelerini kullandı.

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, geçen sene Nesrin Obalı'ya kanser teşhisi konulduğunu duyurmuş ve kanserden çok vefatsızlıktan üzüldüğünü dile getirmişti.

Arabesk müzik sanatçıları tarafından beste fabrikatörü diye adlandırılan söz yazarı, besteci ve şarkıcı Nesrin Obalı'nın bugün sabah hayatını kaybettiği öğrenildi.

Şarkı sözleri ise Uğur Bayar, Yılmaz Tatlıses, Şenol Bülbül gibi çok sayıda besteci ve kendisi tarafından bestelendi.

2017 yılında Senfoni Müzik etiketi ile piyasaya çıkan 'Sensiz Olmuyor İşte' albümünde ise, Müslüm Gürses'in yorumladığı sevilen şarkısını kendisi de okudu. Albümünde, 'Yerin Dolmuyor' isimli eserde ise, şarkıcı Toprak'la da düet yaptı. Albümden kısa süre sonra rahatsızlanan sanatçıya akciğer kanseri teşhisi konuldu.

