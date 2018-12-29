Neşter değmeyen yer, kalmamış!

Meğer her tarafı yapılıymış!

Megan Barton

Bu yıl katıldığı İngiltere'nin çok izlenen reality şov programı Love Island sayısinde tanınırlığını artıran 1994 doğumlu Megan Barton Hanson şu sıralar sevgilisi Wes Nelson ile birlikte Mautirius adasında tatil yapıyor.

Her gün farklı modelde ama mutlaka siyah bikinisiyle plaja inen Hanson, yaptırdığı estetik operasyonlarla da dikkat çekiyor.

Aşk Adası'nda yarışırken uzmanların mercek altına aldığı Megan Barton Hanson, kamera karşısına geçmeden önce kendini tepeden tırnağa yeniletmiş.

Uzmanlara göre Hanson, dişleri ve dudakları da dahil yüzünde gerdirme, botoks gibi uygulamalar yaptırdı.