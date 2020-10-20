Nestlé Purina PetCare’in “Purina Genç Akademi” final kampı gerçekleşti

Veteriner Faültesi öğrencilerine mesleki hayatlarına başladıkları yolculukta liderlik, mülakat, cv hazırlama ve mesleki eğitimlerle destek olan Nestlé Purina PetCare, akademi mantığında ilerleyen ve bu özelliği ile Türkiye’de bir ilk olan Purina Genç Akademi etkinlikleri kapsamında öğrencileri sektör paydaşları ile buluşturmaya devam ediyor.

Yıl içerisinde 4 üniversite ile fiziksel, 10 üniversite ile dijital ortamda gerçekleşen seminerler kapsamında veteriner Fakültesi öğrencilerini sektörün önemli isimlerini bir araya getiren Purina Genç Akademi’nin final kampı, bu yıl Covid-19 pandemisi sebebiyle online oturum ile gerçekleşti.

Dijital final etkinliğinde öğrenciler, Ahmet Şerif İzgören’den motivasyon, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aykut Özkul’dan Covid 19 pandemisi, Dr. Efe Onur’dan kedi ve köpeklerde ağız ve diş sağlığı, Prof. Dr. Murat Şaroğlu’ndan kedi ve köpek göz hastalıkları eğitimi aldı. Öğrenciler aynı zamanda Veteriner Hekim Akın Ziya Ünal, Dr. Ateş Barut, Dr. Altan Armutak, Prof. Dr. Ebru Yalçın ve Veteriner Hekim Çağlar Kondu gibi sektörün öncü isimlerinin bilimsel söyleşilerine katılma fırsatı yakaladı.