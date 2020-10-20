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Nestlé Purina PetCare’in “Purina Genç Akademi” final kampı gerçekleşti

EĞİTİM HABERLERİ  | 20.10.2020 15:11 | Son Güncelleme

Dünyada 80 yılı aşkın süredir, Türkiye’de ise 18 yıldır evcil hayvanların yaşam kalitesini artırmak ve onlara sağlıklı bir hayat sunmak için çok çeşitli ve inovatif ürünler geliştiren Nestlé Purina PetCare, 3 yıl önce başlattığı Purina Genç Akademi ile veteriner fakültesi öğrencilerini desteklemeyi sürdürüyor. Purina Genç Akademi’nin bu yılki final kampı, 18 Ekim Pazar günü gerçekleşti.

Nestlé Purina PetCare’in “Purina Genç Akademi” final kampı gerçekleşti

Veteriner Faültesi öğrencilerine mesleki hayatlarına başladıkları yolculukta liderlik, mülakat, cv hazırlama ve mesleki eğitimlerle destek olan Nestlé Purina PetCare, akademi mantığında ilerleyen ve bu özelliği ile Türkiye’de bir ilk olan Purina Genç Akademi etkinlikleri kapsamında öğrencileri sektör paydaşları ile buluşturmaya devam ediyor.

Yıl içerisinde 4 üniversite ile fiziksel, 10 üniversite ile dijital ortamda gerçekleşen seminerler kapsamında veteriner Fakültesi öğrencilerini sektörün önemli isimlerini bir araya getiren Purina Genç Akademi’nin final kampı, bu yıl Covid-19 pandemisi sebebiyle online oturum ile gerçekleşti.

Dijital final etkinliğinde öğrenciler, Ahmet Şerif İzgören’den motivasyon, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aykut Özkul’dan Covid 19 pandemisi, Dr. Efe Onur’dan kedi ve köpeklerde ağız ve diş sağlığı, Prof. Dr. Murat Şaroğlu’ndan kedi ve köpek göz hastalıkları eğitimi aldı. Öğrenciler aynı zamanda Veteriner Hekim Akın Ziya Ünal, Dr. Ateş Barut, Dr. Altan Armutak, Prof. Dr. Ebru Yalçın ve Veteriner Hekim Çağlar Kondu gibi sektörün öncü isimlerinin bilimsel söyleşilerine katılma fırsatı yakaladı.

Doğaçlama Kulübü workshopu ile kendilerine kişisel gelişim yolculuklarında değer katan öğrenciler, Buray konseri ile eğlendikleri bir final kampı geçirdiler. Gün boyu süren etkinlikte yapılan çekilişlerde katılımcılar Ipad mini, dijital kongre katılımı gibi hediyeler kazandı. Kazanan öğrenci grubundaki her bir öğrenciye ise 1.000 TL değerinde hediye çeki verildi.

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Nestlé Purina PetCare, sektördeki gelişmeleri yakından takip etmekte ve veteriner hekimlik mesleğinin genç adaylarının kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayarak, bu doğrultuda ciddi yatırımlar yapmaktadır. Nestlé Purina PetCare, Purina Genç Akademi kapsamında belirlenen veteriner fakülteleri ile gerçekleştirdiği iş birlikleriyle veteriner fakültesi öğrencilerine veteriner hekim olma yolundaki yolculuklarında eşlik etmektedir. Purina Genç Akademi, her yıl yaklaşık 2000 öğrenci ve 4 şehre ulaşıyor.

Nestlé Purina PetCare Genel Müdürü Ayça Erkol, “Purina Genç Akademi, veteriner fakültesi öğrencilerini desteklemek için 3 yıl önce başlattığımız bir program. Covid-19 döneminde online olarak gerçekleşmeye de devam etti. Nestlé Purina PetCare olarak veteriner fakültesi öğrencilerine veteriner hekim olma yolundaki yolculuklarında eşlik ediyoruz. Türkiye’de tek olan Purina Genç Akademi ile veteriner hekimlik mesleğinin geleceğine yatırım yapıyor ve veteriner hekimlik mesleğine öğrencilikten itibaren destek oluyoruz.” dedi.

Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan ve 3 yıldır düzenli olarak yapılan Purina Genç Akademi kapsamında şimdiye kadar yaklaşık 6000 veteriner hekim adayına ulaşıldı.

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