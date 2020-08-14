HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Nestle Fransa'da binlerce balığın ölümünden sorumlu tutuluyor

Nestle Fransa'da binlerce balığın ölümünden sorumlu tutuluyor

14.08.2020 18:41 | Son Güncelleme

Fransız balıkçılık federasyonu, kuzeydoğu Fransa'da bir nehirde binlerce balığın ölmesinin ardından, küresel gıda devi Nestle hakkında suç duyurusunda bulundu. Bölgedeki Nestle fabrikası birkaç saat süren, kimyasal bulundurmayan biyolojik atık sızıntısı olduğunu doğruladı. Kirlilikten 14 tür etkilendi.

Nestle Fransa'da binlerce balığın ölümünden sorumlu tutuluyor

Fransız balıkçılık federasyonu, kuzeydoğu Fransa'da bir nehirde binlerce balığın ölmesinin ardından, küresel gıda devi Nestle hakkında suç duyurusunda bulundu.

Aisne nehrinde, yakınlarda Nestle fabrikasının bulunduğu Challerange'da hafta sonu tonlarca balığın ölü bulunduğu belirtilmişti.

Yerel yetkililer balık ölümlerinin sudaki oksijen miktarının düşüşüne bağlı olduğunu açıkladı. Sudaki kirlenmenin kaynağını bulmak üzere testler yapılıyor.

Ardennes Balıkçılık Federasyonu Başkan Michel Adam, Nestle hakkında Fransa çevre yasasını delmekten ötürü suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Şu ana kadar 3 ton ölü balık bulduklarını belirten Adam "Hâlâ ölü balık buluyoruz. Yılan balıkları da dahil olmak üzere, bazıları koruma altında olan 14 tür kirlilikten etkilendi" diye konuştu.

"7 km uzunlukta ve 30 metre genişlikteki bir alanda her şey öldü" diyen Adam, balıkçılar olarak zararlarının binlerce euro olduğunu da belirtti.

40 yıldan uzun süredir balıkçılık yapan Michel Adam, daha önce hiç bu boyutta bir kirlilik görmediğini de ekledi.

https://www.facebook.com/FDAAPPMA08/posts/3169349756513374

Challerange'da süt tozu üreten Nestle fabrikası, yayımladığı bir açıklamada Pazar gecesi atık su tesislerinden "istemsiz olarak" kimyasal bulunmayan biyolojik atık taştığını doğruladı.

Fabrika müdürü Tony do Rio'nun açıklamasında Pazar gecesi meydana gelen taşkını haber alır almaz üretimin durdurulduğu ve sızıntının kesildiği belirtildi.

"Sızıntı Pazar gecesi yaşanan tek seferlik bir olaydı ve 3 saatten kısa sürdü" denen açıklamada, fabrikadaki üretimin birkaç günlüğüne durdurulduğu ifade edildi.

Gönüllü balıkçılar ve itfaiyeciler nehir çevresindeki ölü balıkları toplamayı sürdürüyor. Kirliliğin yayılmasını durdurmak için nehre bir set de çekildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Rusya-Türkiye ortak devriyeleri askıya alındıRusya-Türkiye ortak devriyeleri askıya alındı
Eşek sütü: Faydaları nelerdir, nasıl tüketilir?Eşek sütü: Faydaları nelerdir, nasıl tüketilir?

En Çok Okunan Haberler

Çipras: Türkiye'ye istediğini verdik
Çipras: Türkiye'ye istediğini verdik
Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini
Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj
Reuters: Türk ve Yunan savaş gemileri arasında "küçük bir kaza" yaşandı
Reuters: Türk ve Yunan savaş gemileri arasında "küçük bir kaza" yaşandı
Bomba yazışma! Takipçisine tane tane anlattı ama...
Bomba yazışma! Takipçisine tane tane anlattı ama...
En yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş!
En yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş!

İlginizi Çekebilir

Kan donduran olay! Erkek doğmadı diye çöpe attılar
Kan donduran olay! Erkek doğmadı diye çöpe attılar
Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi
Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi
Eski porno yıldızı Beyrut için gözlüklerini satıyor
Eski porno yıldızı Beyrut için gözlüklerini satıyor
Şiddetli ağrıyla hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıkarıldı
Şiddetli ağrıyla hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıkarıldı
Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı
Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Diğer Haberler

İspanya'da vaka artışı durdurulamıyor! Hızlı artış sürüyor
İspanya'da vaka artışı durdurulamıyor! Hızlı artış sürüyor
Rusya-Türkiye ortak devriyeleri askıya alındı
Rusya-Türkiye ortak devriyeleri askıya alındı
Angola eski cumhurbaşkanının oğluna hapis cezası!
Angola eski cumhurbaşkanının oğluna hapis cezası!
Almanya’dan Doğu Akdeniz’de taraflara gerilimi düşürme çağrısı
Almanya’dan Doğu Akdeniz’de taraflara gerilimi düşürme çağrısı
Gizemli bir şekilde ölen porno yıldızları
Gizemli bir şekilde ölen porno yıldızları...
Avusturya: AB, Türkiye ile ilişkisini yeniden değerlendirmeli
Avusturya: AB, Türkiye ile ilişkisini yeniden değerlendirmeli
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.