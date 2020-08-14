Nestle Fransa'da binlerce balığın ölümünden sorumlu tutuluyor

Fransız balıkçılık federasyonu, kuzeydoğu Fransa'da bir nehirde binlerce balığın ölmesinin ardından, küresel gıda devi Nestle hakkında suç duyurusunda bulundu.

Aisne nehrinde, yakınlarda Nestle fabrikasının bulunduğu Challerange'da hafta sonu tonlarca balığın ölü bulunduğu belirtilmişti.

Yerel yetkililer balık ölümlerinin sudaki oksijen miktarının düşüşüne bağlı olduğunu açıkladı. Sudaki kirlenmenin kaynağını bulmak üzere testler yapılıyor.

Ardennes Balıkçılık Federasyonu Başkan Michel Adam, Nestle hakkında Fransa çevre yasasını delmekten ötürü suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Şu ana kadar 3 ton ölü balık bulduklarını belirten Adam "Hâlâ ölü balık buluyoruz. Yılan balıkları da dahil olmak üzere, bazıları koruma altında olan 14 tür kirlilikten etkilendi" diye konuştu.

"7 km uzunlukta ve 30 metre genişlikteki bir alanda her şey öldü" diyen Adam, balıkçılar olarak zararlarının binlerce euro olduğunu da belirtti.

40 yıldan uzun süredir balıkçılık yapan Michel Adam, daha önce hiç bu boyutta bir kirlilik görmediğini de ekledi.