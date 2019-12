‘Net Asgari Ücret Cumhuriyet Altını Karşısında Eriyor'

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dün ilk toplantısını Aile, Sosyal Hizmetler ve Çalışma Bakanlığı’nda yaptı.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki toplantıda işveren tarafını TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu), işçi tarafını ise Türk-İş (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) temsil etti.

2019 yılında 192 TL tutarındaki Asgari Geçim İndirimi ilave edilerek 2020 TL olan asgari ücretin 2020 yılında ne olması gerektiği konusunda ne konfederasyonlar ne de bakanlık herhangi bir rakam telaffuz etti.

Bakan Selçuk: ‘‘Türkiye asgari ücretin satın alma gücünde 2002’de 15. sırada iken bu yıl 10. sıraya yükselmiş durumda’’

Aile, Sosyal Hizmetler ve Çalışma Bakanı, AKP iktidarının başladığı 2002 yılından bu yana geçen süreçte asgari ücretin reel anlamda 1,5 kat arttığını söyledi.

Selçuk, ‘‘2002'de 184,3 lira olan net asgari ücreti 2019'da 2 bin 20 lira 90 kuruşa çıkararak nominal olarak on kat arttırdığımıza dikkatinizi çekmek isterim. Reel anlamda ise asgari ücreti yaklaşık bir buçuk kat arttırmış bulunmaktayız. Uluslararası veriler ışığında asgari ücretin işçiye sağladığı satın alma gücüne baktığımızda, geldiğimiz nokta itibarıyla önemli bir ivmeye sahibiz. 2019 itibarıyla ülkemizde uygulanan asgari ücretin Bulgaristan, Yunanistan, Polonya, Macaristan, Romanya, Portekiz gibi daha birçok Avrupa Birliği ülkesini geride bıraktığını görüyoruz. Asgari ücretin satın alma gücüne yansımasına baktığımızda AB üye ve aday ülkeleri içerisinde 2002 başında on beşinci sırada, 2017 ve 2018 yıllarında on ikinci sıradayken bu yıl ülkemiz onuncu sıraya yükselmiş durumda’’ dedi.