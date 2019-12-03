‘Net Asgari Ücret Cumhuriyet Altını Karşısında Eriyor'

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dün ilk toplantısını Aile, Sosyal Hizmetler ve Çalışma Bakanlığı’nda yaptı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki toplantıda işveren tarafını TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu), işçi tarafını ise Türk-İş (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) temsil etti. 2019 yılında 192 TL tutarındaki Asgari Geçim İndirimi ilave edilerek 2020 TL olan asgari ücretin 2020 yılında ne olması gerektiği konusunda ne konfederasyonlar ne de bakanlık herhangi bir rakam telaffuz etti. Bakan Selçuk: ‘‘Türkiye asgari ücretin satın alma gücünde 2002’de 15. sırada iken bu yıl 10. sıraya yükselmiş durumda’’ Aile, Sosyal Hizmetler ve Çalışma Bakanı, AKP iktidarının başladığı 2002 yılından bu yana geçen süreçte asgari ücretin reel anlamda 1,5 kat arttığını söyledi. Selçuk, ‘‘2002'de 184,3 lira olan net asgari ücreti 2019'da 2 bin 20 lira 90 kuruşa çıkararak nominal olarak on kat arttırdığımıza dikkatinizi çekmek isterim. Reel anlamda ise asgari ücreti yaklaşık bir buçuk kat arttırmış bulunmaktayız. Uluslararası veriler ışığında asgari ücretin işçiye sağladığı satın alma gücüne baktığımızda, geldiğimiz nokta itibarıyla önemli bir ivmeye sahibiz. 2019 itibarıyla ülkemizde uygulanan asgari ücretin Bulgaristan, Yunanistan, Polonya, Macaristan, Romanya, Portekiz gibi daha birçok Avrupa Birliği ülkesini geride bıraktığını görüyoruz. Asgari ücretin satın alma gücüne yansımasına baktığımızda AB üye ve aday ülkeleri içerisinde 2002 başında on beşinci sırada, 2017 ve 2018 yıllarında on ikinci sıradayken bu yıl ülkemiz onuncu sıraya yükselmiş durumda’’ dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bir sonraki toplantısını 10 Aralık’ta Türk-İş’in ev sahipliğinde düzenleyecek. 17 Aralık’ta TİSK’te yapılacak toplantıdan sonra bakanlıkta yapılacak son toplantıda tüm taraflardan katılacak 15 üyenin oy çokluğu ya da oy birliğiyle 2020 yılı asgari ücreti belirlenecek. DİSK Başkanı Çerkezoğlu: ‘’Neo-liberal politikalar terk edilmeli, asgari ücret en az 3 bin 200 TL olmalı’’ Türk-İş ve Hak-İş ile birlikte Türkiye’nin üç konfederasyonundan biri olan DİSK, bugün yaptığı açıklamayla 2020 yılı asgari ücret beklentisinin 3 bin 200 TL olduğunu açıkladı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türk-İş ve DİSK’in her ay yaptığı yoksulluk sınırı araştırmasını dikkate alarak bu ücreti belirlediklerini söyledi. Hükümet ve işveren ağırlıklı bir grupla asgari ücret tespit edilmesinin anti-demokratik olduğu görüşünü dile getiren Çerkezoğlu, ‘‘40 yıldır uygulanan ancak artık iflas eden neo-liberal politikaları terk etme zamanı gelmiştir. Ücret artışına dayalı büyüme mümkündür. Ücret artışları çalışana da ekonomiye de olumlu etki yapar. Ücret artışları alım gücünü arttırarak ekonomiyi canlandırır. Yoksulluk sınırı dikkate alınmalıdır. DİSK de Türk-İş de yoksulluk sınırı hesaplamaktadır. Bu ailede iki kişinin çalıştığı varsayımı ile asgari ücret yoksulluk sınırının yarısından az olmamalıdır. DİSK ve Türk-İş’in yoksulluk sınırı verilerinin ortalamasının yarısı esas alındığında 3 bin 485 TL altında asgari ücret yoksulluk sınırı altında kalmak anlamına gelecektir. Asgari ücret talebinde dikkate aldığımız ikinci esas Kişi Başına Milli Gelir artışıdır. Bu iki yönetim ortalamasını, hem geçim ücretini hem de milli gelir artışını dikkate aldığımızda asgari ücret talebimiz en az net 3 bin 200 TL’dir’’ dedi.

DİSK-AR: ‘‘Türkiye’deki asgari ücret Romanya, Polonya, Macaristan, Çekya gibi ülkelerin gerisinde kaldı’’ Her ne kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı satın alma gücü bakımından Türkiye’deki asgari ücretin Avrupa’daki birçok ülkeden daha iyi olduğunu ortaya koysa da konfederasyonun araştırma bölümü olan DİSK-AR’ın hazırladığı Asgari Ücret Raporu’nda durumun daha farklı olduğu görünüyor. Raporda,‘‘Türkiye’de asgari ücretin yıllık artış hızı da pek çok Avrupa ülkesinden düşüktür. Türkiye’de 2009’da 321 Euro olan asgari ücret, 2019 yılında 422 Euro’ya yükselmiştir. Türkiye’de asgari ücretin yıllık artış hızı yüzde 2,8’dir. Asgari ücret Bulgaristan’da yıllık yüzde 8,8, Romanya’da yüzde 12, Macaristan’da yüzde 5,8 artmıştır. Asgari ücret İspanya’da 2009-2019 arası yüzde 3,7, İngiltere’de 3,2, ABD’de 3,2 Slovenya’da yüzde 4,2 artmıştır Böylece 2009’da Türkiye’den daha düşük asgari ücrete sahip ülkeler Türkiye’den çok daha yüksek asgari ücrete ulaşmıştır. 2009’da Türkiye’den düşük asgari ücrete sahip 11 ülke varken, 2019’da bu sayı 3’e düşmüştür. Türkiye’de asgari ücret Avrupa ülkelerine göre diptedir ve oldukça yavaş artmaktadır’’ deniyor.

2016 yılında 430 Euro olan asgari ücretin sonraki yıllarda yaşanan krizlerle eridiğini savunan DİSK-AR raporuna göre, 2019 yılında Türkiye’deki asgari ücret 321 Euro iken 2009 yılında Türkiye’nin gerisinde olan Letonya’da 430, Romanya’da 446, Macaristan’da 464, Çekya’da 519, Slovakya’da 520, Polonya’da 523, Estonya’da 540, Litvanya’da 555 Euro’ya yükselmiş durumda. Asgari ücret altın karşısında da eriyor DİSK-AR raporu asgari ücretin Cumhuriyet altını karşısında da eridiğini gösteriyor. Net asgari ücretle 2003 yılında 25, 2005 yılında 32 Cumhuriyet altını alınabilirken 2019 yılında ancak 14 Cumhuriyet altını alınabiliyor. Rapordaki bir başka çarpıcı veri ise Türkiye’de çalışanların %64’ünün asgari ücret veya asgari ücretin yüzde 20 fazlasını aldığını ortaya koyuyor. Dr. Çelik: ‘‘Asgari ücret, belirleyici ücret parametresi halinde geldi’’ Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Aziz Çelik, Türkiye’de asgari ücret yıllar geçtikçe ortalama ücret olmaya başladığını söyledi. VOA Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Doçent Çelik, ‘‘Aylık fert geliri dediğimiz ortalama ücret 2006 yılında asgari ücretin 1,99 katıydı. Şimdi bu oran 1,56 kata kadar geriledi. İşçilerin çok ciddi bir kısmı asgari ücret etrafında toplanmaya başladı. Üstelik son yıllarda asgari ücret seçimlerin etkisiyle normal maaşlardan kısmen daha yüksek artış gösterdi. Tam da bu nedenlerle asgari ücret, belirleyici ücret parametresi halinde geldi. Hükümet ve işverenin ağırlıkta olduğu Asgari Ücret Komisyonu’nu tek patron olarak kabul edebiliriz. Gerçekten de bu komisyon neredeyse Türkiye’nin ücretini belirler hale geldi’ dedi.