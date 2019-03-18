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‘Net Benzerlikler’

18.03.2019 00:28 | Son Güncelleme

157 kişinin hayatını kaybettiği Etiyopya Havayolları’na ait yolcu uçağının düşmesiyle Endonezya kıyılarında düşen yolcu uçağı arasında "net benzerlikler" olduğu kaydedildi. İkisi de Boeing 737 Max 8 tipi olan uçaklarla ilgili açıklama Etiyopya Ulaştırma Bakanı’ndan geldi

‘Net Benzerlikler’

157 kişinin hayatını kaybettiği Etiyopya Havayolları’na ait yolcu uçağının düşmesiyle Endonezya kıyılarında düşen yolcu uçağı arasında net benzerlikler olduğu kaydedildi.

İkisi de Boeing 737 Max 8 tipi olan uçaklarla ilgili bu açıklama Etiyopya Ulaştırma Bakanı’ndan geldi.

Ulaştırma Bakanı bu açıklamayı Etiyopya Havayolları’na ait uçağın uçuş bilgisine dayandırdı.

10 Mart’ta düşen Etiyopya Havayolları’na ait uçak Adis Ababa’dan kalkış yaptıktan kısa süre sona düşmüştü.

Etiyopya Ulaştırma Bakanı Dagmawit Moges gazetecilere yaptığı açıklamada ön bir raporun 30 gün içinde yayınlanacağını belirtti.

Dagmawit, Etiyopya Havayolları Uçuş 302’yle Endonezya Lion Uçuş 610 arasında net benzerliklerin not edildiğini ve bunun soruşturma sırasında değerlendirileceğini kaydetti.

Her iki kazada da uçuş takip bilgileri uçağın yüksekliğinin keskin şekilde inip çıktığını gösteriyordu.

29 Ekim’de de Lion Uçuş 610 Cakarta Havaalanı’ndan kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, 189 kişi yaşamını yitirmişti.

Etiyopya’daki kazanın ardından Türkiye dahil birçok ülke Boeing 737 Max 8 tipi uçakların uçuşunu durdurmuş, ardından Amerika da bu karara katılmıştı.

Boeing şirketi de bütün 737 Max tipi uçakların uçuşunu durdurmuştu.

Etiyopya Havayolları’na ait uçakta 30’dan fazla ülkeden insan bulunuyordu.

Kazada hayatlarını kaybedenleri için Pazar günü Kenya ve Etiyopya’da anma törenleri düzenlendi.

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