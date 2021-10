Net görüntü kalitesi ile keyifle çalışabileceğiniz en iyi monitör modelleri

Mesleğiniz bilgisayar üzerinden çalışmaya yönelikse nasıl bir monitöre baktığınız önemli. Tasarımı ve özellikleriyle size hitap eden monitörlerle çalışma veriminizi artırabilirsiniz. Curved ekranlara dalarak harika tasarımlar yapabilir, ekran kaliteleri sayesinde görüntülerde daha önce hiç fark etmediğiniz detayları görebilirsiniz. Eğer yaratıcılık üzerine bir işiniz varsa renk kalitesi, panel çeşidi ve çözünürlük sizin için önemli. Sadece çoklu görev yapmak için bir monitör arıyorsanız geniş ve kıvrımlı ekranlar işinizi görecektir. Birçoğumuz bilgisayar başında uzun saatler harcıyoruz. Bu durum, bilgisayara bakarken rahat etmeyi önemli hale getiriyor. Bunun için az önce saydığımız özellikleri size sağlayan monitörler olduğu gibi ergonomik tasarımlara sahip monitörler de var. Rahat bir pozisyonda çalışmanıza imkan veren bu monitörlerle zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Şimdi ihtiyaçlarınıza göre en iyi bilgisayar monitörünü seçme vakti geldi. Hadi, başlayalım!

Monitör ne işe yarar?

Monitör, bilgisayarda yapılan işlemleri bize göstermeyi sağlayan elektronik cihazlardır. Bilgisayarın gönderdiği sinyalleri görüntüye döken bu ekranlar, televizyon ve bilgisayar gibi birçok elektronik aletteki en önemli parçadır.

Monitör ışık sızması testi nasıl yapılır?

Öncelikle ışık sızmasının ne olduğunu anlatalım. Işık sızması, monitörlerde yer alan arka aydınlatmanın ekranın köşesi veya kenarlarından ön tarafa geçmesine denir. Işık sızması olduğunu en kolay ekran karanlıkken anlayabilirsiniz. Ekranın her yeri siyah değilse ve özellikle köşelerine doğru gri ya da beyaz alanlar varsa ekranınız ışık sızdırıyor demektir. Işık sıma testi yapmak için bazı internet siteleri mevcut ama üretici firmalar kendi yaptığınız testleri kabul etmez. Eğer ışık sızması olduğunu düşünüyorsanız ekranınızın yetkili servisiyle görüşmenizde fayda var.

1. Eğin, bükün, çevirin… Bu monitör ergonomiklikte çığır açıyor.

Çalışırken sıklıkla pozisyon değiştiriyoruz. Biz bakış açımızı değiştirirken bilgisayar ekranının sabit kalması hem duruşumuzu etkiliyor hem de odaklanma konusunda sıkıntı yaratıyor. Bu sebeple monitörlerin ergonomik tasarımda olması önemli. Şimdi bahsedeceğimiz monitör ergonomikliği bir adım öteye taşımış bir ürün. Ekranı sadece aşağı ve yukarı hareket etmekle kalmıyor aynı zamanda yatay ve dikey kullanıma imkan tanıyor. Dell Ultrasharp 32’den bahsediyoruz. Bu ürün rahat etmek için alınabilecek en iyi monitör. 4K çözünürlükteki bu monitör, 1,07 milyar renkten oluşan akılalmaz bir renk derinliğine sahip. Panel tipi IPS olan bu monitör, grafik tasarımı gibi işler için biçilmiş bir kaftan. 32 inç ekran sayesinde aynı anda birkaç işlemi tek ekranda yapmanız mümkün.

Özellikleriyle hayran bırakan monitörü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

2. Profesyonellere yakışan tasarımcı monitör

Tasarım işiyle uğraşıyorsanız detaylar sizin için önemli olmalı. Kafanızda oluşturduğunun en net tasarımları bilgisayar ekranına yansıtamamak sizin için üzücü olabilir. Size sizin gibi detaylardan ödün vermeyen bir monitör önerelim. BenQ PD3200U, detaylara çok takılıyor! 4K UHD yüksek çözünürlüğü bulunan monitörle tasarım ve fotoğrafların olağanüstü derinliğine kaybolabilirsiniz. Bu monitörde kullanılan Aqcolor teknolojisi renk performansını yukarılara taşıyor. Bu monitörde de IPS geniş görüş açısı teknolojisi mevcut. Dualview, karanlık oda ve animasyon modu gibi daha saymakla bitmeyen birçok özelliği olan monitör, tamamen iş veriminizi artırmaya odaklı.

Her detayıyla sizi özel hissettirecek monitöre buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

3. “Ben işimi yaparım ama oyunumu da oynarım” diyorsanız bu monitör tam sizlik

Elbette üstün özellikli monitörleri sadece profesyonel anlamda kullanmak zorunda değilsiniz. İşten sonra oyun oynayanlardansanız hem iş, hem de oyun kalitenizi artıracak bir monitör ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. Acer Predator XB271HU tam da böyle bir monitör. 27 inç büyüklükteki ekran ve fark edilmeyecek kadar ince kenar çerçeveler sayesinde rahat çalışmanın keyfini sürebilirsiniz. Bu monitör IPS teknolojisiyle görüntüleri en gerçekçi haline getirir. Bu sayede hem çizimleriniz hem de oyunlar daha gerçekçi görünür. Üstelik kaliteli bir oyun deneyimi için Nvindia G-SYNC desteği de var. Uygun fiyatıyla da birçok rakibini eleyen ürün, en çok tercih edilen monitörlerden biri.

İş veriminizi artıracak, oyun performansınızı ikiye katlayacak bu ürünü buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

4. Bu öneri uygun fiyata kaliteli monitör arayanlara

Bilgisayar monitörlerinde özellikler arttıkça fiyat da bununla paralel olarak yükseliyor. Eğer basit işleriniz için standart düzeyde bir monitör arıyorsanız monitör markalarının geniş evreninde kaybolmanıza gerek yok. Sizin için hem kaliteli hem de uygun fiyatlı bir monitör var. Dell E2216HV monitör, full HD görüntü kalitesiyle sizi memnun edebilir. Ergonomikliği ve yer kaplamayan tasarımıyla her masaya uyar. Ekranın 21 dereceye kadar eğilebilmesi rahat bir kullanım sağlar. 22 inç ekranı, standart bir monitör isteyenlere fazlasıyla yetecek genişlikte. Eğer hem kaliteli hem de uygun fiyatlı bir monitör arıyorsanız bundan iyisi yok.

En iyi fiyat performans monitörünü buraya tıklayarak yakından inceleyebilirsiniz.

5. Asus Proart’la Yaratıcılığınızı ekrana dökün

Fotoğraf, video veya grafik düzenlemek için tüm özellikleriyle ihtiyacınızı karşılayacak bir ürün arıyorsanız bu monitöre bayılacaksınız. Asus Proart PA278CV, sizin gibi bir sanatçı. İşi yaratıcılık olanlar için tasarlanan monitör 27 inç ekrana sahip. Konu yaratıcılık ve görsel detaylar üzerine olunca IPS panelsiz olmuyor. IPS panelin yanında yüzde 100 sRGB desteği de olan bu monitörle projelerinizi birebir ekrana yansıtabilirsiniz. Renk doğruluğuyla Calman Sertifikası alan monitörde görüntülerin canlılığına hayran kalacaksınız. 75 Hz yenileme hızına sahip monitör, video kurgulayanlar için de ideal.

Yaratıcılığınızı artıracak bu monitöre ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

6. Dikkat! Bu ultra geniş ekran aklınızı başınızdan alabilir

Bazı işler vardır ki bir monitör yetmez, daha fazla ekran alanına sahip olmak gerekir. Aynı anda birçok şey yapmanız gereken bir işiniz varsa iki monitör almakla uğraşmayın. En iyi monitör markalarından biri olan LG'nin UltraWide 38WN95C monitörüyle ile kesintisiz ve geniş ekranın tadını çıkarın. 38 inçlik monitör ile sadece genişliğin değil, kavisli ekranın da keyfini sürebilirsiniz. Nano IPS teknolojisine sahip ekranda yaptığınız projelerin netliği sizi kendine çekecek. 21:9 en-boy oranıyla sinema ekran formatında olan monitörü TV'ye çevirerek de kullanabilirsiniz. Bu monitör iş verimini artırdığı gibi film izleme keyfini de yukarılara taşıyor.

%99 sRGB renk alanı, 10bit renk derinliği ile ekranda gördüğünüz her ayrıntıya kendinizi kaptıracağınız monitörü buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

7. Curved ekran keyfini daha uygun fiyatlara da yaşayabilirsiniz

Son yıllarda hem televizyonda hem de bilgisayar ekranlarında popülerleşen curved ekranlara kim hayran kalmıyor ki? Bakınca sizi içine çeken, göz yapısının kavisine göre ayarlanan bu ekranlar, büyülü bir pencereden başka bir dünyaya bakıyormuş gibi bir his veriyor. Üzülmeyin, hayran hayran baktığınız o ekranları evinize getirmek için çok para ödemek zorunda değilsiniz. Samsung Curved LC27 ile çok uygun fiyata curved ekran deneyimini yaşayabilirsiniz. 27 inç büyüklükteki ekran full HD görüntü kalitesine sahip. Kavisi ve görüntü kalitesiyle odaklanmanızı artıracak monitörle işlerinizi yaparken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

Uygun fiyata alabileceğiniz en iyi bilgisayar monitörü olan ürüne buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

8. Bilgisayar masasından biraz ayrılmaya ne dersiniz?

Sadece evde, bilgisayar masasını başında çalışmak zorunda değilsiniz. Monitörünüzü kütüphaneye veya kafeye götürebilirsiniz. Bu özgürlüğü size HP E14 G4 Taşınabilir Monitör sağlayabilir. Telefonunuzu veya dizüstü bilgisayarınızı istediğiniz yerde taşınabilir, monitöre bağlayarak iş veriminizi her yerde artırabilirsiniz. 14 inç ekran, 16:9 en boy oranıyla yanınızda rahatça taşıyabilmeniz için tasarlandı. Mavi ışık filtresi de bulunan taşınabilir monitörle gözleriniz yorulmadan projelerinizi tamamlayabilirsiniz. Masaüstü monitörlerle yarışan özellikleri bulunan bu portatif monitörde de IPS cam panel bulunuyor. Bu özellik monitör ekranının her açıdan aydınlık ve net görülmesini sağlıyor. İster bir toplantıda, isterseniz bir proje sunumunda her an size yardımcı olabilecek monitör, sizi hiçbir yerde yarı yolda bırakmaz.

Buraya tıklayarak pratik kullanım sağlayan bu ürünü satın alabilirsiniz.

9. Monitörünüzü tablet gibi kullanmak artık imkansız değil

Taşınabilir monitörlerden bahsetmişken, gözler dokunmatik ekran özelliğini arıyor. Yanımızda taşıdığımız telefon ve tabletle olduğu gibi taşınabilir monitörlerde de dokunmatik ekran özelliği var. O son teknoloji ürün, Lenovo ThinkVision M14t. Çizim yaparken fareyi oynatmaktan sıkılanlar, ekrana dokunmak için içi içini yiyenler bu ürüne bayılacak! Üretkenlik ve yaratıcılığınızı pratik bir yolla artıran bu monitöre aktif kalemiyle istediğiniz çizimi yapabilir, istediğiniz komutu verebilirsiniz. 14 inç genişlik ve full HD ekrana sahip monitörle projelerinizi kağıda döküyormuş gibi rahat bir şekilde ekrana geçirebilirsiniz.

Dokunmatik ekran özelliği ile hayran bırakan bu mobil monitörü buraya tıklayarak yakından inceleyin.

10. Uygun fiyata ultra geniş ekran: LG 34 inç 34WK500

Geniş ekran monitörler hem aynı ekranda çoklu iş yapmak için hem de yaratıcılık gerektiren işleri rahat yapabilmenize olanak tanır. Monitörlerde genelde ekran boyutu büyüdükçe fiyat da artıyor. Ancak LG 34 inç Ultrawide monitör fiyat anlamında rakiplerinden ayrılıyor. Büyük ekranıyla dikkat çeken monitör 34 inç genişliğe sahip. QHD ekrana ve 3440x1440 piksel çözünürlüğüne sahip monitör, görüntü kalitesi anlamında sizi memnun edecek. Geniş ekranıyla çoklu izleme ve düzenleme yapabileceğiniz monitörle uygun fiyata yüksek kaliteye kavuşun.

En iyi fiyat performans monitörlerinden biri olan ürünü buraya tıklayarak yakından inceleyebilirsiniz.

11. Masasında yer olmayanlara az yer kaplayan tasarım

Çalışma masası her daim dolu olanlar ya da masası küçük olanlar daha az yer kaplayan monitörlere yöneliyor. Böyle bir monitör arıyorsanız, yerden maksimum tasarruf eden bir ürünlü sahneye alalım. Samsung Space SR75, ergonomik tasarımıyla herkesi şaşırtan bir monitör. Diğer monitörlere göre %40 daha fazla alandan tasarruf eden monitör, küçük bir ayaklığa sahip. Ergonomik tasarımı sayesinde çalışırken ekranı kendinize çekebilir, işiniz bittiğinde tekrar geriye iterek masanızın boş kalmasını sağlayabilirsiniz. Full Hd’ye göre 1,7 kat daha kaliteli görüntü sağlayan WQHD ekranlı bu monitör, ayrıntı ve netlik konusunda da sizi memnun edecek.

Ürünü satın almak için buraya tıklayın.

Ultra ince ve çerçevesiz ekran şıklığına bayılacaksınız

Uygun fiyata şık bir monitör arıyorsanız doğru yerdesiniz. Monitör önerileri arasında kaybolmanıza gerek yok. Xianomi Mi C1 Monitör ile aradığınızı bulacaksınız. Şıklığıyla göz dolduran monitör harika bir tasarıma sahip. İncecik bir ekranı olmasının yanında çerçevesiz ekranla sonsuz görüntü hissini yaşatan monitör 23,8 inç. IPS özelliği bulunan ekran Full HD görüntü kalitesine sahip. Alman kontrol ve denetleme kuruluşu TÜV sertifikası olan mavi ışık özelliğiyle gözleriniz yorulmasının önüne geçebilirsiniz.

Masanıza şıklık katarken aynı zamanda rahat çalışmanızı sağlayacak monitörü buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.