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  4. Netanyahu ABD'de ayakta alkışlandı... O isim utanç gecesine bu pankartla çıktı: Yıllar sonra aynı kare!

Netanyahu ABD'de ayakta alkışlandı... O isim utanç gecesine bu pankartla çıktı: Yıllar sonra aynı kare!

25.07.2024 09:24
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İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Washington'daki ABD Kongresinde senatörler tarafından ayakta alkışlandı. Netanyahu Kongrede yaptığı açıklamada "İsrail, Hamas'ın askeri yeteneklerini yok edene kadar devam edecek. Bu da tam galibiyet anlamına geliyor" açıklamasında bulundu. Utanç anlarına dair Türkiye başta olmak üzere dünyadan tepkiler yağarken, Kongredeki bir görüntünün Nazi döneminde çekilen bir fotoğrafla benzerliği gündem oldu.

Netanyahu ABD'de ayakta alkışlandı... O isim utanç gecesine bu pankartla çıktı: Yıllar sonra aynı kare!

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Washington'da ABD Kongresinde konuştu. Netanyahu, Kongre'de senatörler tarafından alkışlandı. Aylardır Gazze'de işlenen katliamların suçlusu değilmiş gibi senatörler tarafından alkışlanan Netanyahu, ABD'ye çağrıda bulunmaktan da çekinmedi. "ABD'ye şu çağrıda bulunuyorum. Araçları aletleri bize hızlıca verin biz de hızlıca bitirelim." diyerek ABD'ye seslenen Netanyahu, "İsrail, Hamas'ın askeri yeteneklerini yok edene kadar devam edecek. Bu da tam galibiyet anlamına geliyor. Biz daha azını kabul etmeyeceğiz." ifadelerinde bulundu.

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AÇTIĞI PANKARTLA TEPKİSİNİ GÖSTERDİ

Yıllar önce Führer'i selamlayan suç ortağı Nazi üyelerinin olduğu kare ile dün Kongrede Demokrat Partili Rashida Tlaib'in açtığı pankartın benzerliği tüm dünyada gündem oldu.

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Netanyahu, ABD Kongresi'nde konuşurken Demokrat Partili Rashida Tlaib, "Savaş suçlusu" yazılı pankart kaldırdı.

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NETANYAHU AYAKTA ALKIŞLANDI

Netanyahu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sizlere teşekkür etmek istiyorum. Bana bu onuru verdiniz. Bir dönüm noktasındayız. Orta Doğu'da İran'ın terörü İsrail'i, ABD'yi hedef alıyor. Bu medeniyetlerin çatışması değil. Barbarlıkla medeniyetin çatışması. Bu çatışma hayatı yüceltenlerle ölümü kutsayanların arasında bir çatışma. Medeniyetin kazanması için İsrail ve ABD yan yana durmak zorunda. Çünkü yan yana durduğumuz zaman çok basit bir şey ortaya çıkıyor. Bu da biz kazanırız onlar kaybeder. Ve dostlarım bugün size bu sözü vermeye geldim, 'Biz kazanacağız'. 7 Ekim bizim sonsuza kadar kötü anacağımız bir gün. Yahudi bayramında yaşandı. Güneşli bir günde ve bulut bile yoktu. Binlerce İsrailli kutlama yapıyordu. Birden cennet cehenneme dönüştü. 3 bin Hamas teröristi İsrail topraklarına girdi. 1200 kişiyi katlettiler. Bunların arasında ABD'liler de var. Kadınlara tecavüz ettiler. Erkeklerin kafasını kestiler. 250 kişiyi karanlık yere sürükledi. İsrail bunların 145'ini eve götürdü. Bunların çoğu da operasyonla elde edildi. Kurtarılan rehinelerden bir tanesi burada eşimle birlikte oturmakta.

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7 Ekim sabahında tüm dünya Noan'ın Gazze'ye kaçırılırken ki motosikletinin arkasındakini görüntüleri gördü. Annesiyle görüştüm. Kanser hastasıydı. Ben bir ricada bulundu. 'Kızımı ölmeden önce bir kez görüp sarılmak istiyorum' dedi. Noah dahil 4 rehineyi kurtardık. Noah annesiyle bir araya geldiğinde annesinin son dileği yerine gelmiş oldu. Birçok rehine ailesi bizimle buradalar. Amerikalı rehinelerin aileleri de burada. Bu ailelerin çektiği ızdırap kelimelerle anlatılamayacak derecede.

Dün yine onlarla görüştüm. Ve onlara şu sözü verdim. 'Tüm rehinelerin evine dönene kadar dinlenmeyeceğim' dedim. Biz konuşurken aktif olarak rehinelerin serbest bırakılması için çaba sarf ediyoruz. Başkan Biden'a teşekkür etmek istiyorum. Rehineler için büyük çaba gösterdi. Sayın Başkan'a İsrail'e desteği için teşekkür ediyorum. Orta Doğu'ya 2 uçak gemisi gönderdi. En karanlık zamanımızda İsrail'e hiçbir zaman unutulmayacak bir ziyaret gerçekleştirdi.

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KATLİAMA DAVET...

ABD'ye şu çağrıda bulunuyorum. Araçları aletleri bize hızlıca verin biz de hızlıca bitirelim. Gazze'deki savaş yarın bitebilir. Eğer Hamas teslim olur ve tüm rehineleri bırakırsa. Ancak bunu yapmazlarsa İsrail, Hamas'ın askeri yeteneklerini yok edene kadar devam edecek. Bu da tam galibiyet anlamına geliyor. Biz daha azını kabul etmeyeceğiz. Hamas'ı yendikten sonra yeni bir Gazze ortaya çıkabilir. İsrail Gazze'yi yönetmek istemiyor ama güvenliği elimizde bulundurmalıyız. Çünkü Gazze İsrail'e tehdit olmamalı."

TÜRKİYE'DEN TEPKİ GECİKMEDİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Uluslararası mahkemelerde yargılanan bir katliamcıyı, insan hakları, demokrasi, adalet namına insanlığın ne kadar kazanımı varsa tümünü ayaklar altına alarak “ayakta alkışlayan” topluluk, bu katliamın ortakları olarak insanlığın hafızasına kazınmıştır.
Yazıklar olsun size…"
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Önüne geleni bıçaklamıştı! Önüne geleni bıçaklamıştı!
Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze abd netanyahu
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