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Netanyahu, ABD'de ayakta alkışlandı! Türkiye'den ilk tepki geldi

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
24.07.2024 23:11
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İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD'de yaptığı açıklamada "İsrail, Hamas'ın askeri yeteneklerini yok edene kadar devam edecek. Bu da tam galibiyet anlamına geliyor" dedi. Netanyahu konuşmasını yaparken ABD'li senatörler tarafından ayakta alkışlandı. Bu duruma ilk tepki TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan geldi.

Netanyahu, ABD'de ayakta alkışlandı! Türkiye'den ilk tepki geldi

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Washington'da ABD Kongresinde konuştu. Netanyahu, Kongre'de senatörler tarafından alkışlandı.

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DİKKAT ÇEKEN PANKART

Netanyahu, ABD Kongresi'nde konuşurken Demokrat Partili Rashida Tlaib, "Savaş suçlusu" yazılı pankart kaldırdı.

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Netanyahu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sizlere teşekkür etmek istiyorum. Bana bu onuru verdiniz. Bir dönüm noktasındayız. Orta Doğu'da İran'ın terörü İsrail'i, ABD'yi hedef alıyor. Bu medeniyetlerin çatışması değil. Barbarlıkla medeniyetin çatışması. Bu çatışma hayatı yüceltenlerle ölümü kutsayanların arasında bir çatışma. Medeniyetin kazanması için İsrail ve ABD yan yana durmak zorunda. Çünkü yan yana durduğumuz zaman çok basit bir şey ortaya çıkıyor. Bu da biz kazanırız onlar kaybeder. Ve dostlarım bugün size bu sözü vermeye geldim, 'Biz kazanacağız'. 7 Ekim bizim sonsuza kadar kötü anacağımız bir gün. Yahudi bayramında yaşandı. Güneşli bir günde ve bulut bile yoktu. Binlerce İsrailli kutlama yapıyordu. Birden cennet cehenneme dönüştü. 3 bin Hamas teröristi İsrail topraklarına girdi. 1200 kişiyi katlettiler. Bunların arasında ABD'liler de var. Kadınlara tecavüz ettiler. Erkeklerin kafasını kestiler. 250 kişiyi karanlık yere sürükledi. İsrail bunların 145'ini eve götürdü. Bunların çoğu da operasyonla elde edildi. Kurtarılan rehinelerden bir tanesi burada eşimle birlikte oturmakta.

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7 Ekim sabahında tüm dünya Noan'ın Gazze'ye kaçırılırken ki motosikletinin arkasındakini görüntüleri gördü. Annesiyle görüştüm. Kanser hastasıydı. Ben bir ricada bulundu. 'Kızımı ölmeden önce bir kez görüp sarılmak istiyorum' dedi. Noah dahil 4 rehineyi kurtardık. Noah annesiyle bir araya geldiğinde annesinin son dileği yerine gelmiş oldu. Birçok rehine ailesi bizimle buradalar. Amerikalı rehinelerin aileleri de burada. Bu ailelerin çektiği ızdırap kelimelerle anlatılamayacak derecede.

Dün yine onlarla görüştüm. Ve onlara şu sözü verdim. 'Tüm rehinelerin evine dönene kadar dinlenmeyeceğim' dedim. Biz konuşurken aktif olarak rehinelerin serbest bırakılması için çaba sarf ediyoruz. Başkan Biden'a teşekkür etmek istiyorum. Rehineler için büyük çaba gösterdi. Sayın Başkan'a İsrail'e desteği için teşekkür ediyorum. Orta Doğu'ya 2 uçak gemisi gönderdi. En karanlık zamanımızda İsrail'e hiçbir zaman unutulmayacak bir ziyaret gerçekleştirdi.

ABD'YE ÇAĞRI YAPTI

ABD'ye şu çağrıda bulunuyorum. Araçları aletleri bize hızlıca verin biz de hızlıca bitirelim. Gazze'deki savaş yarın bitebilir. Eğer Hamas teslim olur ve tüm rehineleri bırakırsa. Ancak bunu yapmazlarsa İsrail, Hamas'ın askeri yeteneklerini yok edene kadar devam edecek. Bu da tam galibiyet anlamına geliyor. Biz daha azını kabul etmeyeceğiz. Hamas'ı yendikten sonra yeni bir Gazze ortaya çıkabilir. İsrail Gazze'yi yönetmek istemiyor ama güvenliği elimizde bulundurmalıyız. Çünkü Gazze İsrail'e tehdit olmamalı."

TÜRKİYE'DEN İLK TEPKİ GELDİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Uluslararası mahkemelerde yargılanan bir katliamcıyı, insan hakları, demokrasi, adalet namına insanlığın ne kadar kazanımı varsa tümünü ayaklar altına alarak “ayakta alkışlayan” topluluk, bu katliamın ortakları olarak insanlığın hafızasına kazınmıştır.
Yazıklar olsun size…"

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Numan Kurtulmuş abd netanyahu
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